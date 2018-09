Doppia sconfitta per gli Under 17 e 15 dell’Albissola, in casa della Pro Patria

Savona. Week end amaro per le squadre giovanili dell’Albissola, che partecipano ai campionati nazionali.

L’ Under 17, allenata da Marco Marzi, in vantaggio (2-1), grazie alla doppietta di Crovetto, in casa della Pro Patria, è stata raggiunta e superata, in pieno extra time, dai bustocchi.

L’ Under 15, allenata da Alessandro Ghillino, ha subito un pesante 8-1 dalla Pro Patria. L’unica rete dei ceramisti è stata realizzata da Galetti.

Domenica prossima entrambe le squadre affronteranno (al Faraggiana) la Giana Erminio.