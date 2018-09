Dona la spesa, nei punti vendita Coop nuova raccolta di materiale didattico per le famiglie in difficoltà

Provincia. Venerdì 14 e sabato 15 settembre torna la raccolta solidale “Dona la spesa – Materiale didattico”, organizzata da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.

In quasi tutti i punti vendita della Cooperativa (ad eccezione degli InCoop di Alassio, Cairo Montenotte e San Terenzo), saranno presenti i volontari delle associazioni che offrono supporto alle famiglie in difficoltà per sensibilizzare soci e clienti ad acquistare e donare uno o più elementi del corredo scolastico indispensabile per frequentare le lezioni: quaderni, colori, contenitori ad anelli, piccola cancelleria.

I materiali raccolti saranno immediatamente consegnati alle associazioni, che li distribuiranno ai nuclei familiari più fragili.

Come sempre, l’iniziativa è organizzata grazie al supporto di oltre 200 soci volontari, che affiancano Coop Liguria nell’organizzazione delle attività sociali, solidali a aggregative.

L’obiettivo è bissare il successo degli anni precedenti, quando sono state raccolte circa 10 tonnellate di prodotti.