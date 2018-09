Varazze. Domenica 23 settembre, a Varazze, per l’edizione 2018 della Coppa Challenger Beppe Bruzzone, il Circolo Velico Arenzano mette in fila tutti conquistando due primi posti. Uno con Gianmarco Postiglione nei Cadetti, l’altro con Federico Sansone negli Juniores.

Vento medio leggero e variabile che ha visto in mare una quarantina di concorrenti della classe Optimist, equamente suddivisi fra Juniores e Cadetti. Partenza accorpata per entrambe le categorie, con un primo via alle 11,56 con vento attorno ai 4 nodi da 90 gradi. Bordo in terra per i migliori, che si trasforma in un boomerang a causa di un consistente salto di vento a destra che favorisce nettamente chi ha scelto il bordo in fuori. Seconda prova con partenza alle 13,33 e vento sempre attorno ai 4 nodi ma questa volta da 150 gradi circa. Prova più regolare che si conclude alle 14,03 consentendo al Comitato di Regata di dare rapidamente il via, anche perché il vento costante non richiede di modificare il campo di regata.

Foto 2 di 2



Fra i Cadetti alla fine la spunta di un solo punto Gianmarco Postiglione, Circolo Velico Arenzano, davanti ad Edoardo Pastorino, Circolo Velico Ilva, e a Gabriele Bellando, Circolo Nautico Albenga. Prima delle ragazze Irma Fedeli, Varazze Club Nautico. Il Trofeo Argenta per il primo dei nati nel 2009 va invece a Nicolas Margaria, Circolo Nautico Ilva. Premio al più giovane in assoluto a Gaoussou Baratella Coulibaly del Varazze Club Nautico.

Arenzano vince anche negli Juniores, con Federico Sansone sul gradino più alto del podio, davanti a due varazzini, Filippo Rogantin e Dario Deambrogio. Prima delle ragazze Chiara Autano, anch’essa del Varazze Club Nautico.

Prossimo appuntamento varazzino con gli Optimist il 24 e 25 novembre con il Trofeo Lupi.