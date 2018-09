Domani sera a Spotorno: Children Of The Beach ▷ Uppertones/Giuda/Cyborgs/GDG Modern Trio

Il Comune di Spotorno, l’ Associazione commercianti di Spotorno, l’associazione Raindogs House/Officine Solimano – aderente ARCI Savona – presentano:

SABATO 8 SETTEMBRE ore 19:00

★ CHILDREN OF THE BEACH ★

– SPOTORNO Piazza della Vittoria –

INGRESSO GRATUITO//FREE ENTRY

FOOD//BEER//MERCH//RECORDS//DISTRO

con Croce Bianca Spotorno, Polisportiva Spotornese e Amici di Nella

Dal tramonto in avanti un caleidoscopio di suoni, r’n’r e buone vibrazioni nella bella piazza sul mare!

❒ The Uppertones ( Jamaican Boogie/R’n’B Calypso )

▷https://www.youtube.com/watch?v=hXrybqQRbDA

Gli Uppertones sono un power trio composto da Mr.T-Bone ( trombone e voce ), Peter Truffa ( piano e voce ) e Count Ferdi ( batteria ). La band è il frutto di quello che naque dall’ incontro tra la musica tradizionale Jamaicana e il Rock’n’Roll, R’n’B e Boogie americano degli anni ’50!

❒ Giuda ( Rock’n’Roll Glam )

▷https://www.youtube.com/watch?v=vOQkwkbnbP0

Sinceri, trascinanti, totalmente Rock And Roll, i Giuda sono Lorenzo, (chitarra), Tenda (Voce) Danilo (Basso) Michele (Chitarra) Daniele (Batteria), ormai considerati la punta di diamante del Rock made in Italy!

❒ the Cyborgs – ( Extreme Boogie Blues Punk )

▷https://www.youtube.com/watch?v=rM5PC-CNyo0

Due uomini che vengono dal futuro, una Band, il Blues…

n° 0 chitarra elettrica e voce

n°1 tutto il resto (sinth, piano, batteria, percussioni)

SAVE YOUR FACE! se non balli non c’è futuro…

❒ GDG Modern Trio ( Cinematic Contemporary Jazz )

▷https://www.youtube.com/watch?v=GyaPx4-_TZU

Le iniziali dei cognomi a suggellare l’incontro e l’intesa fra tre musicisti già noti nell’ambito della musica indie italiana: stefano ghittoni ( The Dining Rooms ), Bruno Dorella ( Bachi Da Pietra , OvO, Ronin ) e Francesco Giampaoli ( Sacri Cuori, produttore e fondatore della label Brutture Moderne per la quale esce il nuovo e primo disco “Spazio 1918”).

Artwork by Matteo Anselmo – Graphics & Illustrations