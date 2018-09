Domani e sabato torna l\'iniziativa “Dona la spesa – materiale didattico”

Domani, venerdì 14 e sabato 15 settembre i volontari delle associazioni Arci Savona, Acli Savona ed Usei parteciperanno all’iniziativa “Dona la spesa – materiale didattico 2018” ideata e proposta da Coop Liguria in collaborazione con la Sezione Soci Coop di Savona.

Per la città di Savona, la raccolta di materiali didattici avverrà, entrambi i giorni, c/o l’Ipercoop “Il Gabbiano” dalle 9:00 alle 21:00.

Dona la spesa – materiale didattico 2018 è una raccolta solidale di articoli di cancelleria (quaderni e quadernoni, penne, matite, colori, ecc…) da donare alle famiglie in difficoltà, già realizzata negli anni scorsi con un grande successo. L’obiettivo è quello di bissare il successo degli anni precedenti, quando – ad ogni occasione – sono state raccolte circa 10 tonnellate di articoli donati e devoluti alle associazioni della regione Liguria che si occupano di lotta alla povertà e di iniziative dedicate ai minori.

Per quanto riguarda la città di Savona le Associazioni hanno deciso di rispondere positivamente alla proposta di Coop Liguria ed unire le proprie forze per un obiettivo comune.

I materiali didattici raccolti saranno utilizzati nell’ambito di progetti specifici promossi da Acli e Arci, Usei. Tra questi si segnala il progetto “Condividendo si impara”, la colletta scolastica ideata dal Coordinamento donne Acli – sostenuta da Acli ed Arci – e che, negli anni scorsi, ha permesso di distribuire – in stretta sinergia con i Comuni di Savona, Vado Ligure e Quiliano – supporti didattici alle famiglie in difficoltà.

“Molte famiglie savonesi faticano a garantire il materiale scolastico di base per i propri figli: iniziative solidali come questa hanno l’obiettivo di dare una risposta concreta, in tempi brevi ed in modo trasparente, ai nostri concittadini in difficoltà” afferma Jolanda Sandrone De Martini , Presidente Provinciale Acli Savona.

“Come da tradizione consolidata, alcune tra le più importanti realtà del terzo settore savonese collaborano assieme per raccogliere e distribuire i materiali didattici, facendo rete e sommando le forze per agire efficacemente nella lotta alla povertà. Nello spirito della solidarietà e del mutuo soccorso, speriamo che venerdì e sabato molti savonesi compiano un piccolo gesto per sostenere chi, nella nostra comunità, è più in difficoltà” afferma Franco Zunino, Presidente Provinciale Arci Savona.