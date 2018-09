Dogane, aperto il confronto sul dopo “Ponte Morandi”: in arrivo altre 40 unità per il personale

Savona. Venerdì scorso si è tenuto un incontro tra i rappresentanti di Fp Cgil Cisl Fp Uilpa Unsa Confsal e il direttore interregionale dell’agenzia delle Dogane per fare il punto sulle ricadute che riguarderanno la gestione delle attività portuali e la mobilità dei lavoratori doganali a seguito del crollo del “Ponte Morandi”.

Lo scopo della riunione è stato quello di verificare da una parte quale potesse essere l’apporto dell’Agenzia delle Dogane alla città e alla portualità per superare i problemi contingenti e dall’altra trovare soluzioni contrattuali interne che potessero risolvere le criticità connesse alla viabilità e al raggiungimento delle sedi di servizio sull’intero territorio comunale per il personale doganale.

A tale riguardo l’amministrazione ha ribadito che “sono in corso confronti con le autorità istituzionali e portuali per trovare soluzioni condivise al fine di migliorare le prestazioni per la fluidità delle operazioni doganali e che nel frattempo sono stati attivati i già autorizzati concorsi pubblici”. Ha comunicato inoltre di “aver ricevuto l’autorizzazione a stabilizzare l’attuale personale in comando e ad assumere sempre in comando, da altre amministrazioni, ulteriori 40 unità”.

Per quanto riguarda le problematiche interne, come richiesto anche dal sindacato, è stato sottoscritto un accordo che amplia la flessibilità dell’orario in entrata, sono state ipotizzate possibilità di delocalizzare alcune lavorazioni in altri siti e di possibilità di utilizzare il “telelavoro” per evitare al massimo gli spostamenti in ambito cittadino e per riuscire a dare un miglior servizio all’utenza anche su un arco orario più ampio.

Su tutti gli argomenti il sindacato ha dato piena collaborazione al direttore chiedendo nel contempo di “sospendere la riforma organizzativa iniziata dall’Agenzia e riguardante nello specifico gli uffici di Genova perché si sommerebbero nell’immediato ulteriori problemi a quelli già attuali”.

La riunione si è conclusa con la sottoscrizione dell’accordo sulla reperibilità dei servizi resi dal Laboratorio Chimico delle dogane in materia di analisi di sostanze stupefacenti che confermano l’impegno e l’attenzione di questa Direzione ad investire su una attività specializzata di spicco e strategica dell’Agenzia quale appunto quella dei Laboratori Chimici che operano sia a Genova che a Savona.

L’auspicio è che la tempestività di aprire un tavolo di confronto avvenuta alle Dogane possa essere solo l’inizio di una apertura di tavoli in tutte le pubbliche amministrazioni perché proprio dalle Istituzioni e dai lavoratori pubblici in primis deve arrivare un chiaro messaggio di impegno e solidarietà che accompagni il percorso di uscita dalla tragedia del crollo del “Ponte Morandi”.