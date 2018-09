“DegustiBus”, una corriera che porta ai gusti liguri

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Slow Food e lo studio Bodoni lo avevano promesso alla Gastronomica di fine agosto a Pietra Ligure: “Tra poco sarà attivo ‘DegustiBus’, un bus di Balestrino Viaggi, che porterà turisti e residenti alla scoperta dei prodotti, dei produttori, dei paesaggi e delle eccellenze di Pietra Ligure, della Val Maremola, della Val Bormida. Un viaggio emozionale e sensoriale tra saperi e sapori della Riviera”, avevano detto Monica Maroglio, Fiduciaria della Condotta Slow Food di Albenga, Finale Ligure e Alassio, e Monica Fresta che, assieme a Terry Pollero, guidano lo Studio Bodoni. Promessa mantenuta, i “Food Tour” sono pronti e strutturati, non solo con i bus, ma anche a piedi tra vicoli e piazzette di Pietra Ligure. Un programma ricco e goloso.

La scoperta di “Pietra Golosa” si svolgeranno sabato 13 ottobre e sabato 3 novembre (10,30, durata 3 ore circa) con una passeggiata golosa e curiosa nel centro storico

di Pietra Ligure; “L’oro in tavola” Tour gourmet in Val Maremola e Tovo San Giacomo si svolgerà il 29 settembre dalle 10 alle 17.30; “Il re e la regina del bosco” ,Tour-gourmet al Melogno e a Calizzano, il 6 ottobre dalle 10 alle 17.30; “Grani e farine a km vero”, Tour-gourmet nel Parco del Beigua e a Sassello il 7 ottobre dalle 10 alle 17.30. Per prenotare contattare l’ufficio IAT Comune di Pietra Ligure dalle 10 alle 12,30, telefono 019/62931550 fax 019/626297, i soci Slow Food godono di uno sconto di 5 euro.

Ecco nel dettaglio i singoli eventi.

“PIETRA GOLOSA”

Percorsi di gusto in città, costo di ogni percorso enogastronomico 39 euro comprensivi di: Cicerone gourmet; 5 tappe degustazione (piatti, bevande e caffè inclusi), passeggiata alla scoperta di leggende, storie, arte e curiosità nel centro storico. Il percorso gastronomico potrà subire delle variazioni secondo il ritmo delle stagioni ma rimarrà invariato nella sostanza.

Orario del tour: partenza ore 10.30 Durata: 3 ore max

Date dei tour già programmati: 13 ottobre 2018; 3 novembre 2018

I tour sono ad esaurimento posti. Una linea preferenziale nelle prenotazioni sarà accordata ai possessori di Tourist Card e ai Soci Slow Food.

L’ORO IN TAVOLA TOUR GOURMET IN VAL MAREMOLA E TOVO SAN GIACOMO

Costo del tour giornaliero 69 euro comprensivi di: Trasporto in bus da e per la località di destinazione Cicerone gourmet; Visita agli uliveti alla scoperta delle “cultivar” locali; Degustazione tecnica guidata di Oli EVO in uliveto; pranzo in osteria preparato a quattro mani dagli chef dell’Associazione Ristoratori Pietresi e della Val Maremola utilizzando prodotti locali, in abbinamento ad olio e vino del territorio e degustazione di formaggi locali; Sentiero del tempo e visita guidata allo straordinario Museo dell’Orologio da Torre

Il programma potrà subire cambiamenti dettati dalle condizioni climatiche ma rimarrà invariato nella sua sostanza.

Sono consigliate scarpe comode

Data del tour già programmata: 29 settembre, partenza indicativa ore 10 rientro ore 17/17.30; i tour sono ad esaurimento posti. Una linea preferenziale nelle prenotazioni sarà accordata ai possessori di Tourist Card e ai Soci Slow Food.

IL RE E LA REGINA DEL BOSCO TOUR GOURMET NEL BOSCO DEL MELOGNO E A CALIZZANO

Costo del tour giornaliero 69 euro comprensivi di: trasporto in bus da e per la località di destinazione Cicerone gourmet; visita guidata nei boschi secolari di faggi e castagni nell’incantevole bosco del Melogno alla ricerca dei funghi; visita al laboratorio artigianale di trasformazione e produzione di funghi e conserve locali con degustazione; pranzo presso Osteria del paese con ricette e prodotti locali; visita ad un antico “teccio” per l’essiccazione delle castagne Presidio Slow Food. Laboratorio sui cestini artigianali in legno di castagno e degustazione di prodotti a base di castagne. Il programma potrà subire cambiamenti dettati dalle condizioni climatiche ma rimarrà invariato nella sua sostanza. Data del tour già programmata: 6 ottobre 2018, partenza indicativa ore 8 rientro ore 18/18.30. I tour sono ad esaurimento posti. Una linea preferenziale nelle prenotazioni sarà accordata ai possessori di Tourist Card e ai Soci Slow Food.

GRANI E FARINE A KM VERO TOUR GOURMET NEL PARCO DEL BEIGUA E A SASSELLO

Costo del tour giornaliero 69 euro comprensivi di: trasporto in bus da e per la località di destinazione Cicerone gourmet; visita del Mulino di Sassello, mulino ad acqua e pietra originario del 1800 e perfettamente funzionante Laboratorio sui grani e le farine; pranzo nel magnifico mulino con pasta artigianale realizzata con le loro farine e prodotti locali Passeggiata nel bosco lungo un sentiero che conduce al suggestivo centro storico di Sassello; visita a punti d’interesse storico-architettonici Sulla via del rientro, visita con degustazione all’Agribirrificio Altavia. Il programma potrà subire cambiamenti dettati dalle condizioni climatiche ma rimarrà invariato nella sua sostanza Sono consigliate scarpe comode

Data del tour già programmata: 7 ottobre 2018; partenza indicativa ore 10 rientro ore 18/18.30. I tour sono ad esaurimento posti. Una linea preferenziale nelle prenotazioni sarà accordata ai possessori di Tourist Card e ai Soci Slow Food

