Alassio. Numeri alla mano è finalmente possibile fare un confronto tra l’avvio dei servizi di vigilanza sul territorio dagli inizi, nel mese di luglio, al mese di agosto periodo clou della stagione estiva. “I numeri sono in netta flessione – sottolinea Francesco Parrella, comandante della Polizia Municipale di Alassio – A luglio abbiamo registrato una trentina di sanzioni per mendicità e bivacchi, un numero che ad agosto, nonostante il significativo aumento della pressione turistica, è stato ulteriormente contenuto, chiaro segnale di come la presenza diffusa e mirata sul territorio sia servita da deterrente”.

“Quella avviata da questa amministrazione – conferma Marco Melgrati, sindaco di Alassio – è stata ed è una vera e propria guerra per la difesa del decoro urbano. Mi hanno riferito che sono state elevate multe a due persone che giravano in costume da bagno per le vie del centro, a chi conduceva cani senza guinzaglio e non puliva le relative deiezioni. Non è semplice: il personale è sicuramente sottodimensionato rispetto alle effettive necessità, ma sapientemente coordinato e con gli innesti temporanei nei periodi di maggior carico, stiamo registrando i primi risultati positivi. Ma occorre continuità, proseguire nel presidio del territorio anche nei periodi di minor pressione turistica”.

Foto 2 di 2



Nel frattempo è stato ripristinato il servizio di Polizia Municipale nel distaccamento di Moglio presso la sede della SOMS dove ogni martedì e giovedì dalle 9 alle 12 un agente è a disposizione della cittadinanza.