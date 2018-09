Dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria contributi alle imprese che partecipano a fiere in Italia e all’estero

Liguria. La Camera di Commercio Riviere di Liguria torna a finanziare la partecipazione delle aziende a manifestazioni fieristiche: mette infatti a disposizione 100 mila euro per favorire l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese delle province di Imperia, La Spezia e Savona che partecipano a fiere, in Italia o all’estero, sia in forma autonoma che tramite un’Azienda speciale dell’ente camerale.

Le imprese interessate possono accedere al contributo (fino al 50 per cento delle spese sostenute) tramite bando pubblicato sul sito della Camera di Commercio alla pagina http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1980.

Per la partecipazione delle aziende in forma autonoma è previsto un contributo fino a 1000 euro per eventi fieristici in Italia, fino a 1500 euro per manifestazioni che si svolgono in paesi dell’Unione Europea, fino a 2000 euro per eventi in paesi extraeuropei.

Per la partecipazione tramite iniziative di sistema coordinate da un’Azienda speciale della Camera di Commercio è possibile ricevere fino a un massimo di 1500 euro per manifestazioni in Italia, fino a 2500 per manifestazioni in Europa, fino a 3000 per manifestazioni extraeuropee.

L’incentivo ha inoltre valenza retroattiva, in quanto sono rimborsabili le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere che si sono svolte dal 1 gennaio al 4 settembre 2018: in questo caso occorre presentare domanda entro il 4 ottobre 2018. Le richieste di contributo saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo e fino all’esaurimento del fondo.

Con il bando precedente sono state finanziate 70 domande concedendo contributi per 75 mila euro: l’ente camerale ha quindi ritenuto di incrementare la dotazione finanziaria del bando 2018 al fine di agevolare un numero più ampio di imprese.