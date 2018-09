Da Quiliano un pullman per partecipare alla Marcia Perugia-Assisi

Quiliano. Domenica 7 ottobre si svolgerà la Marcia Perugia-Assisi, una grande iniziativa di educazione alla pace, alla fraternità e alla cittadinanza globale.

L’iniziativa coinvolgerà migliaia di persone da ogni parte d’Italia per un evento che rappresenterà l’occasione di sentirsi responsabili della storia e del processo di trasformazione del mondo, di scoprire il senso, il significato e il valore dell’impegno per la pace e la fraternità. L’assessorato alla pace e all’intercultura di Quiliano, in collaborazione con l’Anpi, sta organizzando un pullman per chi desidera aderire a questo importante appuntamento.

Il programma di massima del viaggio è il seguente: partenza da Quiliano sabato 6 ottobre alle 24. Partenza da Perugia per il rientro al termine della Marcia. La prenotazioni si raccolgono presso il centro Malacrida in piazza Caduti Partigiani (sede Anpi/Auser) martedi dalle 17 alle 18.30 (da martedì 4 a martedì 25 settembre).

Al momento dell’iscrizione è necessario provvedere al versamento della caparra di 30 euro. La quota definitiva sarà calcolata in base al numero dei partecipanti.