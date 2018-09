Da oggi a domenica al Sassello: ARISTOFANE E LE SUE SIGNORE – Workshop teatrale residenziale

L’associazione Cattivi Maestri e l’associazione Cascina Granbego, entrambe aderenti ARCI Savona, da stasera – venerdì 7 settembre – a domenica 9 settembre presentano “ARISTOFANE E LE SUE SIGNORE – Workshop teatrale residenziale” presso il Rifugio la Sciverna a Sassello/Maddalena

Domenica 9 settembre ore 18.30 PROVA APERTA AL PUBBLICO ed a seguire Cena al Rifugio, teatranti e pubblico insieme

“In due giorni metteremo in scena dei veri momenti di teatro, quest’anno l’abbiamo scelto di lavorare sulle commedie di Aristofane.

Dormiremo, mangeremo e lavoreremo insieme al Rifugio La Sciverna, nel modo che a noi piace di più, ovvero divertendoci” affermano i dirigenti dell’Associazione Cattivi Maestri.

“Nel V secolo avanti Cristo, la totale libertà di parola del teatro di Aristofane, maestro della commedia greca antica, si esibiva con una sfacciataggine a tutt’oggi insuperata: turpiloquio, caricatura, satira politica, sberleffi al mondo intellettuale, feroci note di costume, paradossi solo apparentemente grotteschi si susseguono a ritmo sfrenato dei suoi copioni alternando risate grasse a inattesi momenti di altissima poesia.

Quest’anno il seminario dei Cattivi Maestri affronterà in sintesi audace episodi e temi delle tre commedie “delle donne”: Lisistrata, con il più audace tentativo pacifista (tutto femminile) della storia; Le donne in Parlamento, in cui si immagina un utopistico regime affidato al sesso debole (?) ma alla fine gradito anche agli uomini; e Le donne in festa, in cui il tentativo di affermare un’identità di fronte alle critiche maschili diviene anche scatenata riflessione sui meccanismi del teatro.” concludono gli organizzatori.

Domenica 9 settembre alle 18.30 , infine, ci sarà una prova aperta al pubblico con apericena sociale (solo per tesserati ARCI) a buffet: 15 euro gli adulti, 7 euro i bambini. Gratis fino ai 10 anni. E’ possibile tesserarsi in loco . Gradita la prenotazione. Lo spettacolo sarà itinerante: indossare scarpe comode!

Costo del workshop teatrale: € 120

Vitto e alloggio: € 120

Iscrizione al workshop obbligatoria entro il 24 agosto ai numeri 392 1665196 / 347 5860670 o scrivendo a cattivimaestri@officinesolimano.it.