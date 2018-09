Crollo ponte Morandi, un aiuto concreto per Genova arriva dalla polizia municipale di Albenga

Albenga. Un aiuto concreto per Genova, dopo il crollo del ponte Morandi, arriva da Albenga, su iniziativa della polizia municipale ingauna.

La prossima settimana, infatti, nel capoluogo ligure avrà luogo l’edizione 2018 del Salone Nautico, la cui gestione sarà resa sicuramente piú complicata a causa del traffico intenso.

Per questo un gruppo di agenti ingauni, compatibilmente con le esigenze della Città di Albenga, si recherà nel capoluogo ligure per aiutare i colleghi genovesi durante l’evento, che si svolgerà dal 20 al 25 settembre.

“Il Salone Nautico è un evento importante, che dimostra quanto Genova sia viva e stia cercando di superare la tragedia e le difficoltà che ne sono derivate, – ha spiegato il sindaco Giorgio Cangiano. – Per questo rivolgo un plauso alla nostra polizia municipale per un’iniziativa che l’amministrazione comunale ha promosso sin da subito. I nostri agenti, così come i militi della croce bianca di Albenga, dimostrano e hanno dimostrato sempre grande attenzione e umanità e non si sono mai tirati indietro, prestando aiuto a Genova e ad altre realtà in difficoltà”.