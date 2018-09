Crollo Ponte Morandi, tante le offerte raccolte dalle donne savonesi di “Ti aiuto io”: “Pronte ad un nuova trasferta a Genova”

Savona. Dopo un primo viaggio, conclusosi con successo, domani pomeriggio, alle 15,30, le donne-amiche del gruppo Facebook “Ti aiuto io”, guidate dall’amministratrice Claudia Tabita Narpelli, partiranno da Piazza Mameli, a Savona, e torneranno nuovamente a Genova con un “carico” di oggetti e merce da donare agli sfollati del Ponte Morandi.

“Questa volta consegneremo la merce a due diverse associazioni: l’Opera San Vincenzo e il Coordinamento volontariato del Comune di Genova, – ha spiegato Narpelli. – Abbiamo acquistato e ‘raccolto’ oggetti si svariato tipo: articoli per la didattica, abbigliamento (nuovo) per bambini e ragazzini, prodotti per la pulizia personale e degli appartamenti, ma non solo”.

“Domani ci sarà anche un ‘carico speciale’, costituito da lenzuola, matrimoniali e singole, e asciugamani, acquistati attraverso una generosa donazione. I bagni Golden Beach e il Conad di Albisola hanno organizzato un concorso, denominato ‘MasterChef’, che si è tenuto ad agosto nello stabilimento balneare e hanno deciso di donarci parte dei proventi”.

“Colgo l’occasione per ringraziare di cuore Carlo Macri dei Golden Beach e il responsabile della Conad di Albisola Davide Reviglio per la grande generosità dimostrata, ma anche Milena Salvo e Marco De Santis, per la preziosa collaborazione e l’aiuto che mi hanno dato e continuano a darmi”, ha concluso Narpelli.