Crollo ponte Morandi, Cairo ricorda le vittime: un minuto di silenzio

Cairo M. L’amministrazione comunale di Cairo Montenotte partecipa alla giornata del ricordo promossa dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria.

A un mese esatto dal crollo del ponte Morandi, venerdì 14 settembre, alle ore 11,36 in Piazza della Vittoria si terrà un minuto di raccoglimento in memoria delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, con la presenza dei Vigili del Fuoco e della Croce Bianca, mentre le campane della Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo batteranno 43 rintocchi.

E in occasione della prima festa solidale delle associazioni è stata realizzata la cena solidale “Cairo per Genova” nel corso della quale sono stati raccolti 1.600,00 euro che sono stati devoluti al capoluogo ligure per aiutare le molte persone rimaste coinvolte nell’emergenza abitativa generata dal crollo del ponte Morandi.