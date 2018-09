Crollo ponte Morandi, a Finale Ligure successo dell’iniziativa “Per non dimenticare”

Finale Ligure. Grande successo per l’iniziativa “Per non dimenticare” che si è svolta lo scorso venerdì a Finale Ligure. L’associazione culturale E20 ringrazia tutti quelli che hanno partecipato alla serata di venerdì e alla raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature a servizio delle unità operative di soccorso dei Vigili del Fuoco.

“Come sapete, la manifestazione è nata per ricordare la tragedia di Genova e perché ci siamo chiesti che cosa potessimo fare per aiutare, nel nostro piccolo” afferma l’associazione.

“Abbiamo subito pensato all’enorme, coraggioso, lavoro svolto dai Vigili del Fuoco e ci è sembrato che offrire loro un contributo, non solo di gratitudine, potesse avere una sua motivazione, coinvolgendo nell’iniziativa il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona, tra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia per i soccorsi”.

“Nello specifico acquisteremo dispositivi GPS e gilet di protezione per i cani delle unità cinofile che doneremo al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona”.

E l’associazione aggiunge: “Abbiamo ricevuto molte richieste da persone che non potevano essere presenti all’evento o che risiedono altrove su come possono anche loro dare un contributo”.

“Abbiamo quindi deciso di prorogare fino a domenica 16 settembre la raccolta fondi, con la possibilità di versare un’offerta tramite bonifico bancario sul conto corrente n° 100000112613 – intestato a “Associazione Culturale E20” – Istituto bancario “Banca Prossima”, Filiale di Milano – IBAN: IT67 J033 5901 6001 0000 0112 613, indicando la causale “RACCOLTA FONDI PER ACQUISTO ATTREZZATURE VIGILI DEL FUOCO”.

“Gli organizzatori ringraziano di cuore tutti i partecipanti, alle attività economiche che ci hanno sostenuto, all’amministrazione comunale di Finale Ligure che ha patrocinato l’evento e agli artisti che hanno aderito all’iniziativa: Mauro Ermanno Giovanardi, Mladen e Misfatto”.

Sulla pagina Facebook dell’associazione Culturale E20 è stato pubblicato il video inedito girato dal Centro Documentazione Video dei Vigili del Fuoco di Savona, montato appositamente per la manifestazione di venerdì dal vigile del fuoco permanente Davide Leoncini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona.