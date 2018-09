“Cosa vuoi che ti legga?”, incontri di lettura on the road

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro.

Quando mio figlio aveva pochissimi mesi, iniziai con lui a guardare i coloratissimi librotti di Walt Disney. Man mano che imparava a parlare e a conoscere, pronunciava i nomi dei personaggi che vedeva sui libri. In seguito iniziai a raccontare le fiabe e le favole illustrate sugli stessi librotti.

Poi non bastò più ed entrò in casa Geronimo Stilton, che segnò l’inizio di una bellissima epoca. La sera, prima di andare a dormire, dedicavamo venti minuti alla lettura del libro di turno. Io leggevo, lui ascoltava e, ogni tanto, ci si fermava. Accoglievo i suoi pensieri, rispondevo alle sue domande e commentavamo insieme. Poi arrivò la prima elementare e la lettura diventò qualcosa di incredibilmente emozionante e divertente. Ci alternavamo nella lettura la stanza si trasformava in un teatro, con fantastiche scenografie immaginarie che di volta in volta cambiavano.

La lettura è una finestra aperta a tutti sul mondo reale e immaginario, una sorta di bolla parallela alla nostra vita, che ci permette di vivere esperienze ed emozioni, rimanendo fisicamente nel quotidiano. La lettura ci permette l’esplorazione di un altro punto di vista. Ci arricchisce, portandoci lontano. La lettura ci invoglia a conoscere, a “sentire” in modo profondo.

Conoscete il progetto #cosavuoichetilegga? È nato nel 2013 da un’idea di Monica Maggi e si sviluppa di volta in volta, di iniziativa in iniziativa, coinvolgendo lettori, associazioni ed enti. Propone una serie di azioni che siano stimolo all’avvio alla lettura, alla relazione e all’ascolto. Incursioni letterarie, biblioteche on the road, incontri di progettazione e confronto per creare performance di lettura-evento pubbliche per conoscere un luogo , avvicinarsi alla lettura e all’altro.

“TI regalo una lettura, regalami il tuo ascolto. Restiamo in questo spazio insieme, recuperiamo l’emozione di un dono e dello stare vicini. Riscopriamo insieme storie, persone e i luoghi che abitiamo.”

Il libro diventa il mezzo per parlare di argomenti importanti, di sé e della propria comunità, focalizzando sulla relazione umana che si instaura con il pubblico, creando e diffondendo cultura a costo zero, nelle piazze, negli angoli delle nostre città.

Ora l’interesse del pubblico sta crescendo costantemente e segue con attenzione le diverse iniziative.

Il gruppo COSA VUOI CHE TI LEGGA? andrà in “Tour” sul lago Maggiore il prossimo 7 ottobre con la performance studiata per “Gente di Lago e di fiume” all’Isola dei Pescatori – Stresa (VB).

Leggeranno storie di pesci allegri e un po’ svagati, storie d’acqua dolce e misteri, fiumi di parole che quietano e ricaricano e storie di genti che popolano il lago. Queste si mescoleranno alle storie che racconteranno gli ascoltatori del pubblico, diventando così parti attive. La delegazione di lettrici per questo specifico evento sarà composto da Anna Cossetta, Susy Minutoli, Paola Paolino, Graziella Ghezzi e Monica Maggi.

Sul nostro territorio, non perdetevi “Il salto dell”acciuga. Dal mediterraneo all’Europa – Le rotte da Sud”, a Laigueglia il prossimo 20 e 21 ottobre.

In tale occasione, il gruppo COSA VUOI CHE TI LEGGA? leggerà il libro “Il salto dell’acciuga di Nico Orengo. ”Il salto dell’acciuga, Dal Mediterraneo all’Europa – Le rotte da Sud”, giunto alla sua 7^ edizione, ha un ricco programma di incontri, scoperte e sorprese per conoscere chi abita il nostro mare.

Concludo menzionando le persone che fanno parte del gruppo spontaneo dei lettori COSA VUOI CHE TI LEGGA?, a cui spero di aggiungermi presto anch’io.

Non sono professionisti, ma persone comuni, che nella vita altro. Hanno una grande passione verso la lettura e il desiderio di condividere con il proprio pubblico emozioni, argomenti di attualità, storie di vita quotidiana.

Paola Paolino, Susy Minutoli, Monica Maggi, Graziella Ghezzi, Anna Cossetta, Alessandra Munerol, Vera Bonaccini, Valentina Zingaro, Simona Briozzo , Simone Peretti, Alida Perelli, Lara Giurdanella, Mauro Pinzone, Tina Milazzo, Tiziana Guglieri, Silvio Massolo, Alfredo Sgarlato e tanti amici che sporadicamente si aggiungono.

Grazie per le emozioni che ci regalate.

