Savona. La Federnuoto, sezione Salvamento di Savona, organizza un corso di formazione per assistente bagnanti. I requisiti per essere ammessi al corso sono l’età, compresa fra i 16 e i 65 anni, non avere carichi penali pendenti in atto e aver superato il test d’ingresso in piscina.

Alla presentazione della domanda è necessario procurarsi la fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria, la domanda di iscrizione e il certificato di idoneità all’attività sportiva di tipo non agonistica rilasciato dal medico di base.

Le iscrizioni si ricevono dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 nella sede della Federnuoto a Savona, in via Paleocapa 4/7, telefono 347.9163294 e 019 811831: è possibile iscriversi anche inviando una mail a salvamentosavona@gmail.com.

Il corso di formazione per assistenti bagnanti, oltre a dare a tanti giovani l’opportunità di operare nelle varie strutture balneari, nelle piscine e nei villaggi turistici, costituisce crediti formativi scolastici e per i concorsi pubblici e offre opportunità nel mondo del lavoro.

Questo è l’unico brevetto riconosciuto dal CONI e all’estero in 130 paesi. Corsi abbreviati e agevolazioni per atleti e tecnici della Federazione italiana nuoto.