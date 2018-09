Loano. Con 24 eventi e manifestazioni nei soli due mesi di settembre ed ottobre, Loano si conferma “capitale dello sport” regalando a residenti e turisti tante occasioni per seguire o dedicarsi in prima persona alle discipline che più amano: dalla corsa al basket, dal ciclismo al tennis, dalle escursioni alle auto sportive. Nella città dei Doria si è aperta in questi giorni la rassegna “Autunno in sport”.

“Anche quest’anno – spiega il sindaco di Loano Luigi Pignocca – la rassegna ‘Autunno in Sport’ sarà caratterizzata da tanti eventi che ormai sono appuntamenti fissi del nostro calendario e diverse manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale. Organizzare e concertare un così ricco e variegato calendario di manifestazioni non sarebbe stato possibile senza l’imprescindibile contributo delle associazioni sportive del nostro territorio, che ogni anno lavorano con passione e determinazione per promuovere i valori dello sport a tutti i livelli, ed il grande impegno dei nostri uffici. A loro va il ringraziamento della nostra amministrazione comunale”.

“Le molte manifestazioni sportive che anche quest’anno caratterizzeranno la stagione autunnale di Loano – aggiunge l’assessore a sport e turismo Remo Zaccaria – attireranno nella nostra città centinaia di atleti, tecnici e appassionati. Ciò ci consentirà di aumentare sensibilmente il numero di presenze turistiche sul territorio in un periodo in cui generalmente i flussi subiscono una notevole riduzione. Ciò con ovvie ricadute positive per le strutture ricettive e le attività di ristorazione. Lo sport, dunque, si conferma un fondamentale volano turistico ed è per questo che da sempre il Comune di Loano crede ed investe nell’impiantistica e nell’organizzazione di manifestazioni delle più svariate discipline”.

Per gli amanti della corsa, ecco due appuntamenti imperdibili. Domenica 14 ottobre si svolge la dodicesima edizione del “Giro delle Mura – Memorial Paolo Romanisio”, la gara podistica competitiva sulla distanza di 10 chilometri organizzata dall’Asd Runner Loano che ogni anno attira centinaia di appassionati di corsa. Come di consueto, il percorso consisterà in due giri intorno alle antiche mura di Loano, con partenza da Campo Cadorna e arrivo in piazza Italia.

Domenica 28 ottobre, invece, torna la mezza maratona della RunRivieraRun organizzata dall’Asd RunRivieraRun: anche quest’anno la mezza maratona più caratteristica della Liguria partirà dal Malpasso a Varigotti e si concluderà a Marina di Loano dopo aver attraversato i lungomare ed i centri storici dei comuni di Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Loano.

Settembre ed ottobre saranno i mesi dei grandi tornei di basket, con ben quattro eventi dedicati agli appassionati della pallacanestro di tutte le età. Dal 14 al 16 settembre si svolgerà il “Torneo di basket del Gemellaggio” organizzato dalla Polisportiva Finale Basket. Il torneo (così chiamato perché nato per festeggiare il gemellaggio con la città di Francheville) vedrà confrontarsi otto squadre provenienti da diverse regioni italiane, tra le quali la nazionale italiana Over 40.

Venerdì 21 e sabato 22 settembre, invece, si terrà l’ottava edizione del “Memorial Rino Rigardo”, il torneo interregionale di basket giovanile (divenuto uno degli appuntamenti fissi del basket giovanile italiano) con cui l’Asd Basket Loano Garassini ricorda Ernesto Rino Rigardo, prematuramente scomparso nel 2010.

Domenica 21 ottobre, invece, ecco il Torneo Garassini organizzato dall’Asd Basket Loano e dedicato alla memoria di Elio Garassini, maestro elementare che negli anni ’60 portò a Loano il minibasket e dedicò gran parte della propria vita a far crescere i piccoli cestisti in erba ottenendo grandi risultati a livello nazionale. Il torneo è riservato alle categorie giovanili di pallacanestro minibasket in rappresentanza di tutte le fasce d’età dei piccoli giocatori.

Ultimo appuntamento domenica 28 ottobre con il “Pomeriggio in rosa”, torneo di minibasket femminile organizzato dalla Pallacanestro Loano in concomitanza con la “Giornata in Rosa” ed il sesto compleanno della Pigotta.

Sabato 29 e domenica 30 settembre spazio alla nona “Gran Fondo On Energy”, la gara organizzata da GS Loabikers e aperta a tutti i cicloamatori e ai cicloturisti di ambo i sessi, italiani e stranieri compresi tra i 16 e 75 anni che, partendo da piazza Valerga, toccherà Borghetto Santo Spirito, Toirano, Balestrino, Vecersio, il colle dello Scravaion, Bardineto, Calizzano, il lago di Osiglia, Din, Calizzano, Bardineto, Carpe, Toirano, Boissano per concludersi proprio a Loano.

Anche in autunno proseguiranno gli appuntamenti di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai che promuove la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio. Ogni giovedì le esperte guide del Cai di Loano accompagneranno i partecipanti alla scoperta della natura e dei più bei panorami del nostro territorio e non solo: giovedì 13 settembre la meta sarà Cascina Porro, mentre la settimana successiva, giovedì 20 luglio, ci si recherà a Rio Parasacco; il 27 sarà la volta di Castelvecchio di Rocca Barbena, mentre da venerdì 28 settembre a lunedì 1^ ottobre è in programma una serie di gite con gli amici della sezione Cai della Valtellina. Il 4 ottobre il calendario di escursioni prevede una gita sul monte Camulera e la settimana successiva, giovedì 11 ottobre, un viaggio tra i vigneti ed i borghi della Langa. Si prosegue giovedì 18 ottobre con un’escursione ai Forti di Nava e giovedì 25 con un “giro dei cinque ponti”.

Sempre in tema di escursioni, dopo il successo dell’anno scorso ritorna “Settembre verde a Loano”, il ciclo di escursioni naturalistiche guidate alla scoperta dell’immediato entroterra, con i suoi scorci sul mare ma anche tante curiosità nascoste nelle rocce, nella vegetazione, nella storia dei luoghi. Le escursioni sono curate dal Centro di Educazione Ambientale Ponente Savonese in collaborazione con Serinus studio naturalistico (con la guida ambientale-escursionistica Francesca Magillo) e sono patrocinate e sostenute dall’assessorato all’ambiente del Comune di Loano. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 15 settembre a Santa Libera e sarà dedicato alle curiosità sugli alberi: sarà “Un giro nel bosco, tra storie di alberi”, della durata ci circa un’ora, con due partenze alle 14 e alle 15.30. L’ultimo appuntamento è in programma domenica 23 settembre, nei giorni dell’equinozio d’autunno, con la luna piena: partendo alle 18.30 da Verzi si raggiungerà il punto panoramico del Poggio San Martino, in tempo per veder sorgere la luna; dopo la cena al sacco si rientrerà a Verzi intorno alle 21.30, cioè nel primo buio.

Ad ottobre ci sarà spazio anche per il tennis, con il torneo open singolare maschile e femminile in programma al Tennis Club da venerdì 12 a domenica 21 ottobre, e per gli appassionati di auto sportive con il Giro Turistico Regionale Riviera di Ponente “124 Spider” organizzato dal Gruppo 124 Spider Italy in calendario il 23 settembre.