Pietra Ligure. E’ risultata essere sprovvista di patente la giovane conduttrice dello scooter che ieri pomeriggio ha investito una coppia di anziani sulla via Aurelia tra Pietra Ligure e Loano.

Gli accertamenti effettuati dalla polizia municipale di Loano guidata dal comandante Gianluigi Soro hanno rivelato anche che la ragazza si trovava in sella ad un mezzo privo dell’assicurazione obbligatoria e non sottoposto alla revisione periodica. Una serie di infrazioni assai rilevanti che inevitabilmente le costeranno gravi sanzioni.

Secondo alcuni testimoni dell’incidente, subito dopo l’impatto con i due pedoni la giovane e l’amica che era con lei avrebbero tentato di allontanarsi dal luogo dell’investimento senza prestare il dovuto soccorso. Un’ipotesi su cui la municipale loanese sta attualmente indagando anche analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

L’incidente si è verificato intorno alle 15.45 di ieri pomeriggio, quando uno scooter con in sella due ragazze e diretto verso Loano ha travolto una coppia di anziani turisti che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all’altezza del Bar Ancora.

Sul posto l’immediato intervento intervento di due ambulanze della croce bianca di Borgio Verezzi e due mezzi di Pietra Soccorso, dell’automedica di Savona Soccorso e dei vigili del fuoco di Finale Ligure.

L’impatto è stato molto violento, tanto da scaraventare i due pedoni a diversi metri di distanza.

I due anziani, un uomo ed una donna entrambi di 77 anni, sono stati trasportati in codice rosso al vicino ospedale Santa Corona. Le due ragazze in sella allo scooter, invece, hanno riportato ferite di media gravità e pertanto sono state classificate come codici gialli.