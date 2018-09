Coppa Liguria Prima Categoria: Pontelungo qualificato

Albenga. Nel girone A, Mercandelli ed Alizeri regalano al Pontelungo il successo (2-0 al Cervo) e la qualificazione al turno successivo.

Nell’altro match da segnalare la vittoria (4-2) della Baia Alassio sul Borghetto.

Nel girone B, la Veloce, se vorrà passare il turno, dovrà vincere il prossimo e decisivo match con il Borghetto Soccer, vittorioso (1-0) nell’incontro con il Quiliano&Valleggia (eliminato).

Nel girone C, lo Speranza, sconfitto (4-1) dal Cogoleto, saluta la competizione. Il derby tra Sciarborasca e Cogoleto (in vantaggio per la differenza reti), sarà decisivo per il passaggio alla fase successiva.