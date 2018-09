Coppa Liguria: la San Filippo Neri vince, ma non basta

Albenga. Successo che non basta alla San Filippo Neri che, pur battendo l’Atletico Argentina, esce di scena: passa il turno l’Andora.

Sul terreno ingauno è finita 2 a 1 per i giallorossi. Per le due squadre la Coppa Liguria ora è sfumata ma la testa va al campionato, dove non saranno concessi troppi passi falsi se si vorrà ambire alla promozione.

A parlare della partita sono gli ospiti. Mister Stecca dice: “Ritengo che il risultato di stasera sia bugiardo. Abbiamo creato 7/8 nitide occasioni da gol e colpito anche un palo nel finale ma non siamo stati abbastanza bravi a buttare il pallone in rete. Un contropiede e una punizione avversari ci condannano all’eliminazione ma questo è il calcio. Ora pensiamo al campionato”.

Il ds Fameli dichiara: “Non è il risultato che volevamo ma dobbiamo essere bravi a rialzarci e a farci trovare pronti per l’inizio del campionato”.

Il tabellino:

San Filippo Neri – Atletica Argentina 2-1 (p.t. 0-0)

Reti: 48° Ghirardo, 60° Santanelli, 90° Cariello

San Filippo Neri: 1.Sappa, 2.Capdevila, 3.Muscio, 4.Ricci, 5.Garofalo (E 82°), 6.Munì (c), 7.El Maazouzi (dal 51° 15.Santanelli), 8.Lecini (E 92°), 9.Ghirardo, 10.Calcagno, 11.El Nasery. A disp: 12.Scarlata, 13.Furfaro, 16.De Luca, 17.Scola, 18.Lecini. All: Sportelli

Atletica Argentina: 1.Amoretti, 2.Costantini (A 53°), 3.Quaglia, 4.Mbout (dal 60° 13.Almonti), 5.De Mare, 6.Miatto (c), 7.Muratore S. (A 56°), 8.Muratore A., 9.Vecchiotti (dal 55° 16.Franzone), 10.Labricciosa, 11.Cariello. A disp: 12.Migliano, 14.Calzetta, 15. Meo, 17.Siberie, 18.Pippia. All: Stecca.