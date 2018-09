Coppa Liguria di Prima Categoria: in campo per la seconda giornata

Quiliano. Tre vittorie casalinghe, sette pareggi, tre successi esterni. Con questo esito ha preso il via la Coppa Liguria di Prima Categoria, che vede una prima fase composta da quindici raggruppamenti; solamente le prime classificate passeranno al turno successivo.

Vediamo, girone per girone, i risultati della prima giornata, le classifiche e il programma di questo fine settimana.

Girone 1

Borghetto – Cervo 0-1

Baia Alassio – Pontelungo 0-1

Classifica: Cervo 3, Pontelungo 3, Borghetto 0, Baia Alassio 0

domenica 9 settembre ore 20,45 Cervo – Pontelungo

domenica 9 settembre ore 20,45 Baia Alassio – Borghetto

Girone 2

Quiliano & Valleggia – Veloce 1-1

Classifica: Veloce 1, Quiliano & Valleggia 1, Soccer Borghetto 0

sabato 8 settembre ore 20,30 Soccer Borghetto – Quiliano & Valleggia

Girone 3

Speranza – Sciarborasca 1-3

Classifica: Sciarborasca 3, Cffs Cogoleto 0, Speranza 0

domenica 9 settembre ore 18 Cffs Cogoleto – Speranza

Girone 4

Olimpic 1971 – Campese 2-3

Classifica: Campese 3, Praese 0, Olimpic 1971 0

sabato 8 settembre ore 18 Praese – Olimpic 1971

Girone 5

Via dell’Acciaio – Multedo 1-1

Classifica: Multedo 1, Via dell’Acciaio 1, Nuova Oregina 0

domenica 9 settembre ore 10,30 Nuova Oregina – Via dell’Acciaio

Girone 6

Sampierdarenese – San Cipriano 3-3

Classifica: San Cipriano 1, Sampierdarenese 1, Cella 0

domenica 9 settembre ore 18 Cella – Sampierdarenese

Girone 7

Ca de Rissi San Gottardo – Prato 1-0

Bargagli San Siro – Superba 3-2

Classifica: Bargagli San Siro 3, Ca de Rissi San Gottardo 3, Superba 0, Prato 0

domenica 9 settembre ore 10,30 Prato – Superba

domenica 9 settembre ore 18 Bargagli San Siro – Ca de Rissi San Gottardo

Girone 8

San Bernardino Solferino – Marassi 0-0

Classifica: Marassi 1, San Bernardino Solferino 1, Anpi Sport E. Casassa 0

sabato 8 settembre ore 18 Anpi Sport E. Casassa – San Bernardino Solferino

Girone 9

Borgo Incrociati – Genovese Boccadasse 0-0

Classifica: Genovese Boccadasse 1, Borgo Incrociati 1, Torriglia 0

sabato 8 settembre ore 15 Torriglia – Borgo Incrociati

Girone 10

Pieve Ligure – Bogliasco 0-2

Classifica: Bogliasco 3, Vecchio Castagna Quarto 0, Pieve Ligure 0

domenica 9 settembre ore 11 Vecchio Castagna Quarto – Pieve Ligure

Girone 11

Sori – Ruentes 2-2

Classifica: Ruentes 1, Sori 1, Rapid Nozarego 0

sabato 8 settembre ore 15 Rapid Nozarego – Sori

Girone 12

Caperanese – Levanto 6-0

Classifica: Caperanese 3, Cogornese 0, Levanto 0

domenica 9 settembre ore 16 Levanto – Cogornese

Girone 13

Riccò Le Rondini – Marolacquasanta 1-5

Classifica: Marolacquasanta 3, Follo San Martino 0, Riccò Le Rondini 0

domenica 9 settembre ore 20,30 Follo San Martino – Riccò Le Rondini

Girone 14

Pegazzano – Rebocco 0-2

Classifica: Rebocco 3, Borgo Foce Magra 0, Pegazzano 0

domenica 9 settembre ore 10,30 Borgo Foce Magra – Pegazzano

Girone 15

Tarros Sarzanese – Sarzana 1-1

Classifica: Sarzana 1, Tarros Sarzanese 1, Antica Luni 0

domenica 9 settembre ore 16 Antica Luni – Tarros Sarzanese