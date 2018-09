Coppa Italia Promozione: il Ceriale espugna Bragno e passa il turno

Ceriale. Una formazione rimaneggiata, ma che ha saputo imporsi, è quella del Ceriale scesa ieri sera in campo allo stadio Ponzo di Bragno.

Le occasioni sono state numerose, ma a sbloccare il risultato è stato per primo Luca Tomao che al 33° salta il portiere e buca la porta dopo un lancio millimetrico di Gianpaolo Gervasi.

Per il raddoppio bisogna aspettare il 39° quando Di Mario viene atterrato in area da Croce: per l’arbitro si tratta di penality e il bomber ponentino non si fa sfuggire l’occasione di segnare la sua ennesima rete.

Al 40° i padroni di casa accorciano le distanze con Cerrato, ma ci pensa il 2001 Lucas Muniz a chiudere i giochi e a mandare le squadre negli spogliatoi con il risultato parziale (poi diventato finale) di 1-3 segnando la sua prima rete vestendo la maglia della prima squadra.

Per festeggiare la vittoria si è dovuto però attendere il risultato del match tra Legino e Loanesi: il pareggio tra le due ha sancito definitivamente il primo posto del Ceriale nel girone e gli ha fatto staccare il pass per la fase successiva.

Le dichiarazioni di mister Enrico Sardo: “Questa è stata la conferma che se teniamo alto il livello di attenzione e dell’agonismo possiamo toglierci delle soddisfazioni. Con il Legino la settimana scorsa abbiamo fatto un passo falso e abbiamo giustamente pagato con la sconfitta: tanti piccoli errori individuali e disattenzioni che ieri sera non ho visto. E’ scesa in campo una squadra compatta, che ha saputo soffrire, che ha saputo giocare e prendiamoci una bella iniezione di fiducia per il campionato alle porte: da domenica prossima i 3 punti peseranno tantissimo, incontreremo la Voltrese che può essere la mina vagante del campionato”.

“Dobbiamo fare una settimana intensa – prosegue – ed arrivare il meglio possibile alla partita di domenica perché i 3 punti sono più importanti di quelli della Coppa eliminando i problemi di attenzione. I miei complimenti vanno ai ragazzi perché credo che sia la prima volta che il Ceriale riesca a passare ai quarti della Coppa Italia”.

Il prossimo appuntamento sarà quindi quello con la prima giornata del campionato di Promozione. I biancoblu saranno impegnati in trasferta contro la Voltrese Vultur.