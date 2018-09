Finale Ligure. Alla luce dei risultati del primo turno, la partita tra Finale e Cairese si presentava come lo scontro quasi decisivo per la qualificazione alle semifinali. Ad avere la meglio sono stati i giallorossoblù, che si sono imposti per 2 a 1.

La cronaca. Al Borel le squadre scendono in campo sotto il sole, davanti ad un buon numero di spettatori. Le due squadre ambiscono ad una stagione positiva e c’è curiosità da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Caverzan manda in campo Porta tra i pali; Conti, De Benedetti, Massa e Pollero sulla linea difensiva; Conrieri, Ghigliazza e Galli a centrocampo; in attacco Ferrara e Capra con Vittori punta centrale.

Solari schiera Moraglio in porta; Corsini, Doffo, Di Leo e Moretti in difesa; Clematis, Spozio, Facello e Canaparo a centrocampo; Di Martino e Alessi in attacco.

Bisogna attendere il 12° per la prima azione degna di nota; angolo dalla destra di Ferrara, testa di Capra a lato. Al 16° Capra innesca Vittori in area di rigore, Doffo con perfetto tempismo gli toglie la sfera in scivolata. Poco dopo, però, lo stesso Doffo viene ammonito per un intervento irregolare ai danni di Capra; la punizione calciata dallo stesso Capra sfiora il montante alla destra di Moraglio.

Al 19° Capra mette in mezzo dalla sinistra, Conrieri sul secondo palo manda alto. Al 22° si fa viva la Cairese: Porta blocca agevolmente la girata di Spozio.

Al 26° Alessi tocca per Di Martino che da fuori area prende la mira e colpisce la traversa a portiere battuto. Al 28° Corsini dalla destra crossa in mezzo e Galli di testa si rifugia in angolo; sugli sviluppi c’è il fuorigioco di Di Martino.

Al 29° Capra imbecca sulla sinistra Pollero che controlla, finta il tiro ingannando il difensore e con precisione mette la palla nell’angolo basso alla sinistra di Moraglio: 1 a 0 e tutta la squadra di casa a scambiarsi i complimenti sotto la tribuna.

Inizia a cadere una leggera pioggia, che poi crescerà di intensità. Al 33° palla da Facello ad Alessi che controlla e prova il sinistro: alto. Al 43° Corsini dalla destra mette in mezzo, Canaparo di testa devia ma non trova la porta.

Si va al riposo con i finalesi in vantaggio 1 a 0.

Nella ripresa Solari presenta Saviozzi a comporre il trio d’attacco con Di Martino ed Alessi. Caverzan richiama in panchina Pollero che sulla sinistra ha corso parecchio.

Il Finale riparte deciso alla ricerca del raddoppio. Al 6° cross dalla destra di Conrieri, Capra cerca il colpo di testa ma Tortora gli fischia fallo. Al 9° Capra sulla sinistra scappa agli avversari e con un perfetto cross a mezza altezza serve sui piedi di Ferrara un perfetto assist: 2 a 0 e il numero 10 festeggia con una capriola, prima di essere abbracciato da tutti i compagni di squadra.

Al 12° azione prolungata della Cairese; Di Martino sulla sinistra per Canaparo, cross a cercare Saviozzi ma Porta in presa bassa intercetta. Rapido cambio di fronte e Moraglio esce dall’area con i piedi per anticipare Vittori.

Al 25°, sugli sviluppi di un corner, ci prova Capra dal limite: alto. Al 26° traversone di Corsini, sul secondo palo ci arriva Saviozzi ma non trova la porta.

Al 28° Di Martino si libera dei difensori locali con un bel movimento ma il suo destro dal centro dell’area è da dimenticare. Ripartenza del Finale: Capra dal limite dell’area sfiora l’incrocio con un tiro di precisione.

Alla mezz’ora la Cairese accorcia le distanze: Di Martino triangola con Saviozzi e, tutto solo in area, non sbaglia.

Al 35° angolo per i valbormidesi: palla in area e i gialloblù reclamano chiedendo un tocco di mano, ma l’arbitro lascia correre.

Al 36° palla da Ghigliazza sulla destra per Capra che cerca in mezzo Vallerga: Doffo di testa chiude in corner.

Al 39° punizione da posizione defilata per il Finale: la calcia Massa, palla direttamente in porta che Moraglio respinge con i pugni.

Al 42° Finale all’attacco con una rapida azione, Capra tocca per Vallerga che entra in area e con un diagonale di destro sfiora il palo.

La partita si conclude con due cartellini gialli all’indirizzo dei locali inframezzati da un salvataggio di Di Leo che in scivolata intercetta un cross di Capra dalla destra, evitando il probabile tris dei finalesi.

Il Finale sale a quota 6 punti; domenica gli basterà pareggiare con il Vado per avere la certezza di disputare la semifinale di Coppa Italia.

Il tabellino:

Finale – Cairese 2-1 (p.t. 1-0)

Finale: Porta, Conti (s.t. 21° Finocchio), Pollero (s.t. 1° Salata), Galli, De Benedetti, Massa, Capra (cap.), Ghigliazza, Vittori (s.t. 18° L. Vallerga), Ferrara (s.t. 20° Salzone), Conrieri. A disposizione: Stavros, Scalia, G. Vallerga, Godena, Fiore. All. Andrea Caverzan.

Cairese: Moraglio, Corsini, Moretti, Doffo, Spozio (cap.) (s.t. 21° Pastorino), Di Leo, Canaparo (s.t. 21° Rizzo), Facello (s.t. 1° Saviozzi), Di Martino, Alessi, Clematis (s.t. 46° Realini). A disposizione: Giribaldi, De Matteis, Olivieri, P. Cavallone, G. Cavallone. All. Matteo Solari.

Arbitro: Francesco Tortora (Albenga). Assistenti: Matteo Del Genio e Nicolò Pasquini (Genova).

Reti: p.t. 29° Pollero (F); s.t. 9° Ferrara (F), 30° Di Martino (C).

Ammonizioni: p.t. 16° Doffo (C); s.t. 44° Massa (F), 48° Capra (F).

Fuorigioco: Finale 4, Cairese 3.

Calci d’angolo: Cairese 5, Finale 3.

Recupero: 0′; 4′.