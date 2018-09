Coppa Italia di Eccellenza: pareggio tra Vado e Finale

Vado Ligure. Finisce in parità (1-1) la gara fra Vado e Finale, disputatasi ieri pomeriggio al Dagnino in occasione della terza ed ultima giornata del girone B di Coppa Italia. In virtù di questo risultato, sono i giallorossoblù di mister Caverzan a qualificarsi per le semifinali, precedendo in classifica Cairese, Vado e Albenga.

Per quanto riguarda il match di ieri, a passare in vantaggio per primi sono stati gli ospiti. Al 21° del primo tempo, infatti, per via di una trattenuta in area vadese, l’arbitro ha assegnato un penalty al Finale e dagli undici metri Vittori non ha sbagliato mira.

Il pareggio dei vadesi, invece, arriva al 17° della ripresa, quando Macagno, approfittando di uno svarione della difesa finalese, riesce a trafiggere Porta con un preciso sinistro.

Il tabellino:

Vado – Finale 1-1 (p.t. 0-1)

Reti: p.t. 21° Vittori (F); s.t. 17° Macagno (V).

Vado: Illiante, Dagnino, Tona, Cirillo, Puddu (26° p.t. Termini), Del Nero, Macagno, Locchi, Parodi (23° s.t. Donaggio), Redaelli, Oubakent. All. Tarabotto.

Finale: Porta, Maiano (23° s.t. Conti), Viola, Bruzzone (25° s.t. Galli), De Benedetti, Massa, Capra (44° s.t. Salzone), Ghigliazza, Vittori, Vallerga (15° s.t. Ferrara), Conrieri. All. Caverzan.

Arbitro: Dasso (Genova).