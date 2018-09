Cisano sul Neva. Vittoria in rimonta per il Vado in occasione della seconda giornata di Coppa Italia.

Al Raimondo di Cisano sul Neva, i rossoblù disputano una partita dai due volti e, dopo un primo tempo chiuso in svantaggio di due reti, conquistano l’intera posta in palio grazie ad una tripletta firmata da Donaggio nel corso della ripresa.

La prima occasione della partita è di marca vadese: dopo appena 3′, un calcio piazzato di Oubakent è deviato in corner dall’attento Scola. La squadra di casa, però, prende il sopravvento, e nel giro di pochi minuti si porta sul 2-0. Al 22° sblocca Tesoro con un diagonale che si infila alla destra di Balbi. Poi, al 26° Rossi, da pochi passi, piazza la deviazione vincente.

Nella ripresa i rossoblù tornano in campo con ben altro piglio. Al 4° Oubakent conquista un penalty che Donaggio realizza. Poi, al 10°, sempre Donaggio trova il 2-2 al termine di un batti e ribatti a poca distanza dalla porta. Infine, al 20°, il Vado completa il sorpasso di nuovo con Donaggio, che devia alle spalle di Scola un cross di Oubakent.

Il tabellino:

Albenga – Vado 2-3 (p.t. 2-0)

Reti: p.t. 22′ Tesoro, 26′ Rossi; s.t. 4′ (rig.), 10′ e 20′ Donaggio.

Albenga: Scola (28° s.t. Vicinanza), Barchi, Gattuso, Licata (17° s.t. D. Gerini), Praino, Lamarra, Caredda (12° s.t. Maxena), Farinazzo (31° s.t. Li Causi), Rossi (25° s.t. G. Gerini), Calcagno, Tesoro. All. Delfino.

Vado: Balbi, Liguori, Fancellu, Dagnino, Puddu, Del Nero, Macagno, Locchi (40° s.t. Tona), Donaggio, Redaelli, Oubakent (42° s.t. Aurelio). All. Tarabotto.

Arbitro: Laganaro (Genova).