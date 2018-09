Controlli della polizia municipale nell’ex Piaggio: recuperati circa 100 kg di cavi di rame

Finale Ligure. Cento chili di cavi di rame. Sono quelli recuperati dalla polizia municipale finalese durante un servizio di controllo del territorio che ha interessato le ex aree Piaggio.

Gli agenti del comando finalese erano impegnati a contrastare il fenomeno dell’abusiva occupazione dei capannoni dismessi dell’ex stabilimento Piaggio, che dopo l’inizio delle operazioni di demolizione sono facilmente accessibili. All’interno della struttura sono state individuate alcune persone senza fissa dimora. La successiva ispezione degli spazi interni, e di quelli esterni limitrofi, ha poi permesso di ritrovare una serie di manufatti metallici – in particolare rame e cavi intrecciati in alluminio – confezionati in alcune borse da viaggio.

Con tutta probabilità si tratta di materiale sottratto da una cabina elettrica posta nelle immediate vicinanze dell’ex fabbrica aereonautica: i tecnici inviati dalla compagnia elettrica stanno verificando la situazione, anche alla luce di alcune anomalie nella distribuzione registrate nei giorni scorsi.

E’ al vaglio della polizia municipale invece la posizione delle persone trovate all’interno dell’ex stabilimento industriale anche se la sottrazione dei metalli dalla cabina in tensione, secondo gli inquirenti, è certamente da attribuire a soggetti in possesso delle necessarie competenze e attrezzature. Ladri di rame che, con ogni probabilità, sono stati disturbati dal controllo della polizia municipale.