Controlli della polizia municipale a Finale: 33 veicoli circolavano senza assicurazione, 57 con revisione scaduta

Finale Ligure. Fine agosto di intenso lavoro per la polizia municipale di Finale Ligure, anche sul fronte del contrasto ai comportamenti pericolosi alla guida. Gli agenti del gruppo di pronto intervento e polizia stradale, infatti, nel corso di una serie di servizi mirati lungo le principali direttrici di traffico cittadine hanno controllato circa 2000 veicoli.

Anche grazie all’utilizzo di appositi scanner che incrociano le targhe delle auto in transito con le banche dati nazionali, sono stati individuati 33 veicoli che circolavano senza copertura assicurativa, e 57, tra auto e moto, con la revisione periodica scaduta. Per i primi l’accertamento della violazione comporta una sanzione da 849 a 3396 euro e il ritiro della carta di circolazione, mentre la sanzione per omessa revisione va da 169 a 680 euro.

Nel corso dei controlli della polizia municipale è stato anche sorpreso un conducente alla guida di un mezzo per il quale non aveva la patente specifica per la categoria di veicolo: per lui una sanzione da 1000 euro e sospensione della patente per quattro mesi. In un altro caso al conducente di un veicolo sospeso dalla circolazione è stato imposto il fermo del mezzo per novanta giorni e contestata una sanzione da 1900 euro.