Ciangherotti socio-sostenitore dell’Albenga Calcio: “Il territorio aiuti la squadra: fate e regalate la tessera”

Albenga. Prende il via oggi la novantesima stagione calcistica dell’Albenga Calcio: un importante e storico traguardo che ben poche società, in Liguria e in Italia, possono vantare.

Una società storica, che ha vissuto un’estate travagliata (con il rischio concreto di “mancare” l’iscrizione al campionato), salvata però da un gruppo di imprenditori ingauni che ha deciso di rilevare la società bianconera. Ma ora, a loro volta, hanno bisogno di un aiuto, che non può che arrivare da cittadini e supporters della squadra.

“Noi ingauni siamo da sempre orgogliosi della nostra squadra e mai come quest’anno abbiamo il bisogno e il dovere di sostenere con forza e convinzioni i nostri amati colori, affinché l’Albenga Calcio possa collezionare successi e salire sempre più in alto, alle vette che merita, – ha dichiarato il consigliere comunale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti. – Quest’estate la società stava per scomparire: solo grazie alla generosità e all’impegno di un gruppo di amici, imprenditori e appassionati, potremo seguire ancora la nostra squadra, allo stadio, nel questo campionato di Eccellenza”.

“Ma il loro encomiabile sforzo, da solo, purtroppo non basta. La città deve seguire questo esempio e sostenere concretamente l’Albenga Calcio, la prima squadra e il suo importantissimo settore giovanile, vivaio di futuri campioni.

Per questa ragione io stesso, appassionato di sport, poco esperto di calcio. ho aderito con entusiasmo alla campagna di sostegno promossa dai dirigenti e insieme a mio figlio Giovannino, futuro campione dell’Albenga, abbiamo messo rispettivamente mano al portafoglio e al (copioso) fondo ‘dentini caduti’ diventando così soci sostenitori dell’Albenga Calcio”.

“Il territorio aiuti i colori dell’Albenga: fate e regalate la tessera! Da nuovi soci, noi Ciangherotti lanciamo una sfida sui social anche agli amici ‘braccini’ del Pd e li sfidiamo amichevolmente a una gara di solidarietà in favore dell’Albenga Calcio. Così facendo avranno l’opportunità di passare dalla gratuita e quasi inutile retorica al ben più utile sostegno economico alle esigenze della nostra amata squadra del cuore. Forza Albenga”, ha concluso il consigliere forzista.