Ciangherotti scrive al ministro Fontana: “Nel savonese carenza di sostegno scolastico e trasporto per gli alunni con gravi disabilità”

Albenga. Lettera del consigliere comunale e provinciale Eraldo Ciangherotti al Ministro Lorenzo Fontana, denunciando la situazione nel savonese in merito al sostegno scolastico e trasporto degli studenti con gravi disabilità.

“Ho avuto modo di sottoporre la questione all’assessore Regionale Sonia Viale, ma appare non risolvibile in ragione della carenza di risorse finanziarie trasferite dal Governo centrale alla Regione Liguria” sottolinea Ciangherotti.

“Ad oggi, i dirigenti scolastici delle scuole secondarie superiori, con le risorse erogate dal governo, riescono a garantire per ogni studente disabile un sostegno educativo di sole 10 ore mensili, a fronte di un fabbisogno di almeno 10 ore settimanali a studente” aggiunge.

“E’ quindi indispensabile un intervento urgente dello Stato mediante appositi trasferimenti per implementare le risorse regionali onde garantire il servizio minimo”.

E la missiva del consigliere conclude: “Confido in un suo intervento nella condivisa necessità di sostenere le famiglie con figli gravemente disabili a carico e che possono far affidamento sui soli servizi pubblici tra l’altro garantiti dalla Costituzione Italiana, ma ad oggi non interamente finanziati dallo Stato”.