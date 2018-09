Ceriale, mister Sardo: “Risultato giusto, dobbiamo eliminare i problemi di attenzione”

Ceriale. Al Ceriale non bastano le reti di Fabio Di Mario e Vittorio Fantoni per ribaltare il risultato: ai tre fischi dell’arbitro il finale è 4-2 per il Legino di mister Davide Girgenti.

“Un risultato giusto quello di ieri sera – dichiara mister Enrico Sardo -. I due gol presi nel primo tempo su calcio piazzato hanno evidenziato un problema: dobbiamo alzare il livello dell’attenzione perché avevamo già rischiato di prendere gol in un’altra occasione su un calcio d’angolo. Non eravamo una squadra fortissima la settimana scorso (dopo la netta vittoria con la Loanesi ndr), ma non siamo nemmeno una formazione scarsa dopo questa sconfitta”.

“Dobbiamo tirare fuori il buono anche dal match di ieri: c’è stata una buona reazione nel secondo tempo, la squadra probabilmente punta nell’orgoglio ha provato a riaprire la partita – spiega l’allenatore del Ceriale -. Sul 3 a 2 onestamente ci credevo, ma probabilmente sarebbe stato troppo perché il Legino ha meritato di vincere. Prendiamo di buono la reazione dei ragazzi in campo e cercheremo di lavorare in queste due settimane prima dell’inizio del campionato andando ad eliminare i problemi di attenzione soprattutto sulle palle ferme”.

Il risultato di ieri non chiude comunque i giochi nel passaggio di turno della Coppa Italia Promozione: Legino, Ceriale e Loanesi, quasi a pari punti (i savonesi ne hanno uno in più), dovranno dare tutto domenica prossima nelle sfide decisive.

Il Ceriale Progetto Calcio andrà in trasferta a Bragno che, al momento, chiude il girone con solo 1 punto.