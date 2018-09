Ceriale, controlli della polizia locale in centro città: sedata una lite e scoperto un motorino non assicurato

Ceriale. Nella serata di ieri la polizia locale di Ceriale ha effettuato una serie di controlli straordinari sul territorio. In particolare l’attenzione degli agenti si concentrata sulla zona del centro storico e di piazza della Vittoria dove, tra l’altro, la pattuglia è intervenuta per sedare una lite tra alcune persone.

La presenza straordinaria del personale della polizia locale inoltre ha scoraggiato la presenza dei venditori abusivi che, nei giorni scorsi, erano stati segnalati con autocarri nella piazza centrale del comune rivierasco.

Inoltre, intorno alle ore 21, i vigili hanno fermato due persone che in sella ad una moto si aggiravano con fare sospetto nella zona di via Eroi Cerialesi: dopo aver ricevuto l’ordine di fermarsi però conducente e passeggero hanno abbandonato il mezzo a due ruote dandosi alla fuga. Dagli accertamenti è poi emerso che il motociclo non aveva la polizza assicurativa e gli era stata prescritta la revisione. Al momento sono in corso accertamenti per risalire agli autori della fuga. Al proprietario del motociclo, una donna di Torino, verranno contestate diverse violazioni al codice della strada.

Nella tarda serata, infine, la pattuglia eseguiva controlli in alcune zone nelle quali erano stati segnalati episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e in altre abitualmente frequentate da pregiudicati e senza fissa dimora. I controlli riprenderanno nei prossimi giorni.