Ceriale, “armati” di pompa elettrica tentavano di rubare il gasolio da un tir in sosta in A10: arrestati

Ceriale. Stavano “trafficando” in maniera sospetta accanto ad un tir parcheggiato in una piazzola della A10, poco dopo l’area di servizio di Ceriale, a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale di Albenga. A notare gli strani movimenti di una coppia di romeni, Gheorghe Manu, 57 anni, e Gabriel Marin, di 31, sono stati gli agenti della polizia stradale di Imperia che si sono fermati per un controllo.

I poliziotti ci hanno messo poco a capire cosa stava succedendo: i due, utilizzando una pompa elettrica, stavano per “aspirare” il gasolio dal serbatoio (trovato già col tappo aperto) del mezzo pesante, che era di proprietà di una ditta di trasporti spagnola e guidato da un autista bulgaro. A quel punto per la coppia di ladri di carburante è scattato l’arresto con l’accusa di tentato furto.

Manu e Marin, entrambi incensurati, questa mattina sono stati processati per direttissima in tribunale a Savona. Il giudice ha convalidato i loro arresti, ma senza applicare nessuna misura cautelare. Alla fine, vista la richiesta di termini a difesa del legale degli imputati, l’avvocato Andrea Morando, il processo è stato rinviato al prossimo gennaio.