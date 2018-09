Celle Ligure, taglio del nastro per la nuova ludoteca comunale

Celle Ligure. Sabato 22 settembre, alle ore 10:30, l’amministrazione comunale di Celle Ligure inaugurerà i locali completamente ristrutturati della ludoteca comunale “Mago Merlino”, sita nella scuola elementare.

La ludoteca, servizio conosciuto e frequentato da tantissimi ragazzi cellesi fin dagli anni ’80 (la struttura fu in allora tra le prime in Italia e la prima in Liguria a proporre questa tipologia di servizio), grazie ad un importante lavoro di riqualificazione degli spazi ed all’acquisto di nuovi arredi, verrà riaperta alla cittadinanza da lunedì 24 settembre.

L’intervento manutentivo e migliorativo cui sono stati sottoposti i locali è stato realizzato anche con la finalità specifica di mitigare il rischio sismico.

In continuità con gli anni precedenti, la ludoteca comunale “Mago Merlino” sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00.

Saranno quindi a disposizione dei ragazzi nuovi spazi e nuovi materiali che permetteranno, ad esempio, il gioco simbolico per i più piccoli; i più grandi potranno contare anche su laboratori specifici, dando ampio spazio alla creatività e alla manualità.

Durante l’anno, gli educatori proporranno feste a tema, soprattutto in coincidenza con le festività.

Verrà inoltre riproposta l’iniziativa “Nati per leggere” in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Pietro Costa”: il progetto,che negli anni scorsi è stato molto apprezzato sia dai bambini sia dai genitori, ha lo scopo di avvicinare adulti e bambini alla lettura, proponendo testi e albi illustrati di qualità.

Per quanto attiene le attività legate alla lettura è inoltre prevista, nel momento in cui l’attuale Biblioteca Comunale verrà trasferita presso i locali ex Alborada, la collocazione presso la Ludoteca di una sezione libri dedicati all’infanzia, quindi con l’attuazione di una nuova gestione di questo comparto culturale e formativo.