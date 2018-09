Celle Ligure, ok a convenzione con Cassa Depositi e Prestiti per le ex colonie Milanesi

Celle Ligure. Dopo il via libera da parte della Regione Liguria al piano urbanistico, è arrivato il sì definitivo anche dalla giunta comunale di Celle Ligure, che ha approvato la convenzione con Cassa Depositi e Prestiti per la ristrutturazione delle ex Colonie Milanesi.

E’ in via di conclusione, quindi, l’iter per la riqualificazione dell’immobile situato in un’area strategica per la cittadina rivierasca e giunge a compimento un lungo percorso che era stato avviato per la valorizzazione della struttura, con un progetto di restyling che possa rilanciare la zona anche in chiave turistica.

Il progetto prevede: la realizzazione di un albergo a quattro stelle di 144 posti letto; la realizzazione di 37 unità di residenza turistico alberghiera e la realizzazione di una Spa di 2000 mq. La gestione sarà fatta dalla società Th Resort, uno dei colossi italiani del turismo.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale: “Si prevedono un notevole numero di posti di lavoro. Mi sembra un bel risultato per la nostra cittadina” afferma il sindaco Renato Zunino.

La pratica di approvazione dovrà ora passare all’esame e all’ok del Consiglio comunale.