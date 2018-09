Savona. La Liguria ha ricordato l’anniversario del record mondiale sui 200 m di Pietro Mennea con due manifestazioni molto partecipate, a Savona e La Spezia, mercoledì 12 settembre. Federico Cattaneo dell’Atletica Riccardi ha tenuto fede alle previsioni della vigilia vincendo il Mennea Day sulla pista della Fontanassa con 21”56 (+0.2 m/s).

L’azzurro ha trovato un avversario coriaceo in un velocista di valore nazionale come il consocio Hillary Polanco Rijo, sempre della Riccardi, che è stato secondo per un’inezia: 21”62. Primo ligure il giovane Daniele Taggiasco (Arcobaleno Savona), autore di 23”11 davanti all’ostacolista Francesco Rebagliati, suo consocio, 23”57. Prima sul pregiato sintetico savonese l’allieva Aurora Greppi (Cus Genova) con 26”76 (-1.5 m/s). Fra i cadetti vittoria di Marco Zunino (Atletica Varazze) con 23”92 (0.0 m/s).

Foto 2 di 2



Mennea Day anche sulla rinnovata pista del Montagna di La Spezia: il miglior tempo è stato fatto segnarea Adeshola Ayotade (Trionfo Ligure), primo in 22”34 davanti all’allievo Andrea La Mantia (Duferco), 22”81 (-0.2).

Fra le donne profeta in patria Rita Ricciotti (Duferco), 25”87 davanti alle consocie Elena Arena, 26”33, e Alessia Vatteroni (junior), 26”48 (-0.5).Fra i cadetti si è imposto Alessandro Cappelli (Trionfo Ligure) con 23”59 (-0.2).