Casanova Lerrone. Un tentato furto ai danni del sindaco. È successo a Casanova Lerrone, dove l’abitazione del primo cittadino Michael Volpati è finita nel mirino dei malviventi.

I ladri, approfittando dell’assenza momentanea del padrone di casa, hanno cercato di intrufolarsi nell’alloggio in tutti i modi, provando a forzare sia le persiane delle finestre che la porta di ingresso, lasciando evidenti segni del loro passaggio.

Per fortuna, forse disturbati da qualcuno, i ladri hanno desistito e sono fuggiti a mani vuote. Al rientro a casa, però, per il sindaco per arrivata la brutta sorpresa.

“Non sono sono riusciti a entrare, ma non parlatemi più di integrazione e affini. Oltretutto cosa volevano rubare in casa mia? Peccato che non ero in casa e non li ho boccati”, lo sfogo carico di amarezza e rabbia del primo cittadino sulla sua pagina Facebook.