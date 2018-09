Carceri, anche a Cairo comincia il corso di formazione per vice ispettori di polizia penitenziaria

Cairo Montenotte. Ha preso il via, nelle diverse scuole del corpo di polizia penitenziaria dislocate sul territorio nazionale, il corso di formazione per vice ispettori, provenienti dai ruoli interni del corpo.

“Si tratta di circa mille unità, gia appartenenti alla Polizia Penitenziaria, che per sei mesi saranno coinvolti nella frequenza del corso – sottolinea Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe – Il corso ha avuto inizio oggi e terminerà a fine febbraio e vede coinvolte scuole del corpo in tutta Italia”.

A Cairo Montenotte frequenteranno il corso 88 uomini e 33 donne: “Alle donne e agli uomini del corpo impegnati in questo importante ed ambizioso sviluppo professionale, che sottrarranno tempo alle famiglie per raggiungere un importante traguardo di carriera, va l’augurio del Sappe per un sereno percorso formativo, da coronare con successo”.

Capece ricorda ancora che “le scuole di polizia penitenziaria coinvolte sono strutture di eccellenza nella formazione e nell’aggiornamento professionale degli appartenenti non solamente al corpo di polizia penitenziaria ma anche alle altre forze di polizia.”