Carcare, il gruppo “Lorenzi Sindaco” attacca: “I primi 100 giorni di De Vecchi? Fallimentari e contraddittori”

Carcare. “I primi 100 giorni del sindaco De Vecchi? Fallimentari e contraddittori”. Lo sostengono Alessandro Lorenzi, Rodolfo Mirri e Daniela Lagasio del gruppo di minoranza “Lorenzi Sindaco” a Carcare.

Secondo i tre esponenti di opposizione, la prima parte del mandato del neo primo cittadino Christian De Vecchi si caratterizza per “immobilismo, mancanza di trasparenza sui temi fondamentali della nostra cittadina” e “fatta eccezione delle continue iniziative di pubblicità, nulla è stato fatto sinora di quello che ha promesso in campagna elettorale. Se il buongiorno si vede dal mattino, questa è proprio un’alba triste e senza speranza”.

“Non ci sono proposte, ci si limita a proclami che non si traducono in atti concreti per la nostra città. In campagna elettorale si parlava di trasparenza, ma nella realtà veniamo a sapere le cose dalla stampa, mentre puntualmente si saltano le commissioni consiliari, nessuna commissione consiliare convocata in tre mesi. Sono stati tre mesi caldi a livello di temperature, ma freddi riguardo l’operatività della giunta. L’unico intento del sindaco è quello di apparire e niente altro è stato fatto”.

“Solo per fare qualche esempio: nulla è stato fatto per la sistemazione del porfido del centro storico ridotto a un colabrodo, la pulizia del paese è allo stesso punto di prima anzi è peggiorata, nulla nel campo dei lavori pubblici, scarsa pulizia dei fiumi pieni di arbusti e di terra accumulata, nulla nel settore del commercio, nulla per le strutture sportive, nulla per snellire la burocrazia, nulla è stato fatto per il centro abitato di Vispa e si potrebbe continuare con un elenco interminabile per dimostrare l’immobilismo di una maggioranza che si preoccupa solo di fare propaganda sui quotidiani e sui social network”.

“E’ sintomatico che a oltre tre mesi dall’insediamento non sono state ancora riunite le commissioni consiliari. Un sindaco che fa tutto lui, è bravo solo lui e senza di lui non si fa nulla. Non ci si preoccupa nemmeno di rispondere alle interrogazioni dei gruppi di opposizione in modo consono e con un atteggiamento totalmente antidemocratico. Si tratta di un atteggiamento di sufficienza sul quale intendiamo assumere iniziative specifiche non fosse altro per il rispetto della democrazia che non può essere calpestata da nessuno”.

“Speriamo, insieme ai cittadini di Carcare, che i prossimi 100 giorni possano portare a risultati concreti. Perché la nostra cittadina non può aspettare per sempre. Noi ci siamo e continuiamo con orgoglio a lavorare al servizio e per il bene di Carcare”, concludono.