Carcare, il gruppo “Lorenzi Sindaco” attacca: “Gli oneri di urbanizzazione dovevano essere investiti nel paese”

Carcare. “Purtroppo come spesso accade, su ogni richiesta che il cittadino carcarese rivolge alla amministrazione De Vecchi/Bologna la risposta è sempre la solita: ‘Non ci sono soldi’. Per poi invece scoprire che i soldi ci sono e vengono spesi male”. A dirlo sono i componenti del gruppo di minoranza consiliare “Lorenzi Sindaco” Alessandro Lorenzi, Rodolfo Mirri e Daniela Lagasio a seguito della “risposta scritta ricevuta da parte del sindaco di Carcare Christian De Vecchi e in riferimento alla nostra interrogazione sulla entità e modalità di utilizzo degli oneri di urbanizzazione dell’insediamento produttivo della Noberasco nel comune di Carcare”.

“Abbiamo molta perplessità su come vengono spesi gli oneri di costruzione inerente alle opere di urbanizzazione primaria, concesso e stabilito in 552 mila euro a scomputo ed altri 700 mila versati nelle casse comunali in riferimento allo stabilimento Noberasco. Vogliamo far sapere ai nostri concittadini che a fronte di 552 mila euro a scomputo vengono realizzate opere che non possono che stupire ad esempio: lavori per percorso ciclo-pedonale per circa 130 mila euro; fornitura di 45 alberi tipo Leccio e Roverella per un totale di 20 mila euro; altri tipi di piante di alberi medio fusto e piccoli alberi per un totale di 11 mila euro; formazione di 3.310 metri quadri di tappeto erboso per un totale di 16 mila euro; realizzazione di impianto di irrigazione a servizio automatico di aree verdi per un totale di 18 mila euro; 470 metri di recinzione di legno scortecciato e convenientemente lavorato di castagno per 23.500 euro; fornitura e posa in opera di venti punti di illuminazione per un totale di 36 mila euro e altro”.

“Tutte queste opere vengono realizzate subito a ridosso dello stabilimento Noberasco, ovvero la Noberasco paga il Comune di Carcare con gli oneri di urbanizzazione per rendere, però, più bello se stessa o la zona dove sorge lo stabilimento. Noi del gruppo consiliare di opposizione ‘Lorenzi Sindaco’ diciamo con forza che gran parte di questi oneri a scomputo andavano spesi per il nostro paese ad esempio: sistemazione delle strade, manutenzione del porfido nel centro storico, manutenzione giardini pubblici, pulizia del fiume, manutenzione dell’arredo urbano, manutenzione delle scuole, manutenzione degli impianti sportivi in particolare il palazzetto dello sport e il manto erboso del campo sportivo Corrent, manutenzione del palazzo comunale e altro”.