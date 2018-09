Pietra Ligure. Altra tappa nel savonese per Capitan Ventosa, l’inviato di Striscia la Notizia impegnato in un nuovo servizio su un argomento di stretta attualità.

Questa volta l’inviato di Striscia ha fatto tappa al parco dell’AsiNolla, sulle alture di Pietra Ligure, la struttura che ospita asini, cavalli e animali con numerose iniziative.

di 6 Galleria fotografica Capitan Ventosa al parco dell'AsiNolla









Capitan Ventosa, infatti, proprio “a bordo” di asino e cavallo ha registrato il servizio per la nota trasmissione di Antonio Ricci, che andrà in onda la settimana prossima.

Per l’inviato di Striscia la scoperta del parco pietrese è stata una piacevole sorpresa, apprezzando di buon grado una location unica tra mare ed entroterra, immersa nella natura tra piante e ulivi.

Ovviamente grande soddisfazione per la responsabile del parco pietrese: “Ha saputo della nostra struttura e del posto, chiedendoci l’utilizzo di un asino e un cavallo per la realizzazione di un servizio. E’ stato molto contento e per noi una piacevole e gradita visita” ha detto Maria Teresa Bergamaschi.