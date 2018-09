Savona. Penne Nere protagoniste nel pomerrigio di oggi per le vie del centro di Savona che ha ospitato la manifestazione “Canta che ti passa”, una musicale delle corali alpine.

A partire dalle 14 (l’inizio dell’evento è stato in piazza Sisto) sei gruppi, Val Sesia Alpin del Rosa, coro Imperia Mongioje, la Corale Alpina savonese, il coro del Lago d’Osiglia, il Coro Monte Greppino e quello della Val Bormida, si sono alternati con esibizioni itineranti che sono arrivate in piazza Chabrol, all’incrocio tra via Pia e piazza della Maddalena, nella Torre Brandale.

Gran finale della manifestazione, alle 18, in piazza Mameli dove le sei corali hanno eseguito un canto all’unisono, il “Signore delle cime”.