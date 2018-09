Canottieri Sabazia: Paola Cigliutti conquista il titolo italiano tra le Master C

Savona. Sabato 1 e domenica 2 settembre, a Milano, si è disputato il campionato italiano assoluto Master. La manifestazione è stata organizzata dalla società Idroscalo Club ed ha visto la partecipazione complessiva di oltre ottocento atleti in rappresentanza di cinquanta società provenienti da tutta italia.

Quattro gli atleti della Canottieri Sabazia che hanno partecipato alla trasferta, portando a casa, nella categoria Master, un titolo italiano e quattro medaglie importanti.

Ecco i piazzamenti sul podio conquistati dagli atleti savonesi.

Oro e titolo italiano per Paola Cigliutti nel K1 200 metri Master C

Argento per Cristina De Gregori nel K1 500 metri Master B

Argento per Cristina De Gregori e Paola Cigliutti nel K2 200 metri Master B

Bronzo per Cristina De Gregori e Paola Cigliutti nel K2 500 metri Master B

Bronzo per Cristina De Gregori e Paola Cigliutti nel K2 1.000 metri Master B

Sfiorate due finali nel K1 1000 metri Senior (Giulio Vaira) e nel K2 500 (Giulio Vaira e Silvano Scognamiglio), quarti in semifinale (passavano i primi tre).

I prossimi impegni vedranno protagonisti i piccoli della Canoa Giovani, che concluderanno il circuito di cinque gare con l’ultimo appuntamento a Caldonazzo, in Trentino, il prossimo fine settimana. Oltre al successo individuale, si punta decisamente a un successo di squadra nella classifica finale.

Intanto sono giunte le prime adesioni al Presidente della Repubblica da parte di molte società del settentrione, mentre fervono già i preparativi per l’evento. Prima riunione del comitato organizzatore a cui hanno partecipato una quarantina di volontari (moltissimi genitori) e preso contatti con le associazioni che collaboreranno all’uscita della manifestazione: Assonautica, LNI sezione Savona, Gruppo Ormeggiatori, Port Service, Gruppo Storico A Storia e molte altre.