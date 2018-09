Canoa polinesiana: Alberto Araldo si conferma campione italiano sui 500 metri sprint

Varazze. Organizzato dal Comitato Sport per Tutti della Federazione Italiana Canoa Kayak su è svolto a Milano sabato 1 settembre il campionato italiano sprint.

Nella categoria Canoa Polinesiana V1 500 metri era presente Alberto Araldo, atleta del Varazze Club Nautico che da tempo domina la specialità a livello nazionale e che ha riconfermato la propria supremazia con il tempo di 2 ore 16’08”.

“Oltre alla finale ho vinto anche la mia batteria” dice Alberto, sottolineando come “quest’anno hanno partecipato alla gara molti atleti di canoa kayak, quindi il livello era molto alto e sta aumentando ogni anno di più“.

Non pago dell’attività in Va’a, Alberto da qualche tempo si dedica anche al Sup e domenica 2 settembre ha partecipato alla gara nazionale Fick di Sup Race Sprint, sia sui 200 che sui 500 metri. In entrambe le competizioni si è piazzato, al fotofinish, sul secondo gradino del podio.

Ora ci si attende la riconferma di Alberto in occasione della sesta edizione della Voga in Riviera, prevista per sabato 13 ottobre a Varazze.