Canoa giovani: la Canottieri Sabazia vince la classifica nazionale maschile

Savona. Si è svolta a Caldonazzo ieri, domenica 9 settembre, l’ultima prova nazionale valida per le classifiche di categorie. Erano presenti 941 atleti, su un totale di 2.964 atleti in gara di oltre 80 società provenienti da tutta Italia.

La Canottieri Sabazia conquista lo scalino più alto del podio nella classifica nazionale maschile Canoa giovani, è sesta nella classifica generale nazionale Canoa giovani e sesta nella classifica canadese nazionale Canoa giovani.

Sei ori sono stati conquistati da Marco Tarditi, Alessandro Mito, Michael Battaglia, Filippo Spezialetti, Simone Delfino, Matteo Curletti, Edoardo Corallo e Samuele Dossetti, impegnati nelle seguenti categorie:

C2 Cadetti B metri 2000 = Marco Tarditi, Alessandro Mito

K5,20 Allievi B metri 2000 = Michael Battaglia, Filippo Spezialetti

K1 Cadetti B metri 200 = Simone Delfino

K4,20 Allievi B metri 200 = Michael Battaglia

K5,20 Allievi B metri 200 = Michael Battaglia, Filippo Spezialetti

K4 Cadetti B metri 200 = Simone Delfino, Matteo Curletti, Edoardo Corallo, Samuele Dossetti

Il medagliere vanta anche sette argenti in più, grazie a Matteo Curletti, Simone Delfino, Edoardo Corallo, Gabriele Pontini, Samuele Dossetti, Marco Tarditi, Alessandro Mito, Edoardo Ramagli, Pietro Frumento, Michael Battaglia e Filippo Spezialetti, impegnati nelle seguenti categorie:

K4 Cadetti B metri 2000 = Matteo Curletti, Simone Delfino, Edoardo Corallo, Gabriele Pontini

K1 Cadetti B metri 2000 = Samuele Dossetti

K2 Cadetti B metri 200 = Matteo Curletti, Samuele Dossetti

C2 Cadetti B metri 200 = Marco Tarditi, Alessandro Mito

K2 Cadetti A metri 200 = Edoardo Ramagli, Pietro Frumento

C2 Cadetti B metri 200 = Marco Tarditi, Alessandro Mito (Meeting delle regioni rappresentativa ligure)

K520 Allievi B metri 200 = Michael Battaglia, Filippo Spezialetti (Meeting delle regioni rappresentativa ligure)

Infine, sei i bronzi conquistati, per merito di Pietro Frumento, Edoardo Corallo, Filippo Spezialetti, Lorenzo Garzoglio, Michael Battaglia, Ryan Cipriani, Federico Simonetti, Claudio Languasco, dalle seguenti prove:

K1 Cadetti A metri 2000 = Pietro Frumento

K1 Cadetti B metri 200 = Edoardo Corallo

K4,20 Allievi B metri 200 = Filippo Spezialetti

K4,20 Allievi A metri 200 = Lorenzo Garzoglio

K420 Allievi B metri 200 = Michael Battaglia (Meeting delle regioni rappresentativa ligure)

K4 Cadetti A = Pietro Frumento con atleti Canottieri Sanremo Ryan Cipriani, Federico Simonetti, Claudio Languasco (Meeting delle regioni rappresentativa ligure).

Plauso per tutto lo staff tecnico e in particolare per Emanuel Cani che ha curato in particolare la squadra giovanile.

Prossimi impegni: trasferta a Rapperswill, in Svizzera, il 22 e 23 settembre, dove la Sabazia parteciperà con una ventina di atleti.

Intanto fervono i preparativi per la gara organizzata a Savona della Canottieri Sabazia, il 39° Trofeo Medaglia d’Argento Presidente della Repubblica di fine mese, 29 e 30 settembre.