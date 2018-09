Campionato Europeo di Bocce ad Alassio coinvolgeranno anche le scuole

Alassio. È iniziato il corso di aggiornamento dei docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di Alassio e del relativo distretto organizzato in occasione del Campionato Europeo Bocce Alassio 2018.

“E’ stata una piacevole sorpresa vedere che in tanti hanno scelto di darci una mano comprendendo l’importanza di questa manifestazione – spiega Danio Maghella responsabile dell’organizzazione del Campionato – siamo in ben in quarantotto”.

“Tutti aiuti preziosi perché abbiamo previsto anche la presenza delle scuole in due mattinate. I ragazzi oltre a poter assistere all’evento svolgeranno attività motoria e giocheranno con attrezzature specifiche ed innovative predisposte per l’occasione” conclude Maghella.