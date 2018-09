Varazze. Si è conclusa splendidamente la trasferta dell’Atletica Varazze ai campionati nazionali del Centro Sportivo Italiano svoltisi a Cles, in Trentino, dal 6 al 9 settembre.

Comincia di buon auspicio la cerimonia di apertura della manifestazione che vede protagonisti due atleti varazzini, Daniele Piccardi scelto come portabandiera del tricolore, e Marco Zunino scelto come tedoforo per l’accensione del braciere simbolo della manifestazione.

Foto 3 di 4







L’Atletica Varazze ha partecipato con 31 atleti del settore giovanile e 3 del settore master, che si sono impegnati in tutte le discipline dell’atletica conquistando uno splendido quarto piazzamento nella classifica generale tra le 84 società partecipanti, mentre nella classifica generale del settore giovanile i varazzini hanno conquistato il secondo gradino del podio.

Nelle competizioni individuali si sono messi in evidenza due giovani talenti che hanno conquistato entrambi cinque medaglie: medaglia d’oro e titolo di campione italiano per Marco Zunino nei 300 metri e negli 80 metri, nonché medaglia di bronzo nel salto in lungo; oro nei 100 ostacoli e nel salto in alto nonché bronzo nel getto del peso per Leonardo Musso.

Buona prestazione per Silvia Di Gioia, argento nel lancio del giavellotto. Nella staffetta 4×100 la squadra composta da A. Pavia, A. Zanellati, L. Musso, M. Zunino ha conquistato il primo posto, mentre nella 100-200-300-400 (svedese) la squadra composta da J. Landolfa, A. Pavia, L. Musso, M. Zunino si è aggiudicata la seconda posizione.

Nel settore master il pesista Ferdinando Ferrati ha conquistato l’argento. Ottime prestazioni e piazzamenti per tutti gli altri giovani atleti che in alcuni casi hanno migliorato i personali.

Al termine della manifestazione l’Atletica Varazze si è piazzata undicesima nel medagliere.