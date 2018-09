Savona. Presentata oggi la campagna abbonamenti del Savona calcio, con un evento presso lo stabilimento balneare Lido dei pini, in zona Legino – Natarella.

Di fronte al presidente e all’allenatore della prima squadra, Marco Lucentini ha presentato la campagna abbonamenti, in vista della prima di campionato del 16 settembre. “Spero che la stagione aiuti a riavvicinare la città alla squadra – ha spiegato il presidente Cristiano Cavaliere, lanciando un tema poi ripreso da tutti gli interventi – perché per ottenere successi serve l’unione di intenti di tutte le componenti: società, squadra, tifosi, istituzioni”.

Il mister Alessandro Grandoni ha poi aggiunto che “l’unica promessa è che metteremo il massimo del nostro impegno con la macchina del Savona, in partita e in allenamento”, sottolineando che “non sono tipo da far proclami”.

La delusione della piazza, manifestata anche in chiusura della scorsa stagione e certo non facilitata dalla promozione dell’Albissola, è giunta quindi alla squadra e la società ha scelto di lavorare anche su questo fronte. Anche alcuni dei tifosi presenti alla presentazione hanno ribadito la delusione passata, augurandosi che tornino le persone allo stadio e che la squadra possa rilanciarsi.

Ecco le tariffe per la stagione sportiva 2018/19: 115 euro per la tribuna, 70 euro per la gradinata l’abbonamento intero, mentre l’ingresso sarà gratuito sotto i 12 anni. Numerose le tariffe ridotte: 40 euro e 70 euro per gli Under 21, 50 euro e 70 euro per gli studenti universitari, 50 euro e 80 euro per le donne e gli over 60. Le famiglie dei tesserati nel settore giovanile, invece, potranno abbonarsi per 50 euro in gradinata e 90 euro in tribuna.

Nuove agevolazioni e nuove tariffe in casa biancoblù, quindi; è l’abbonamento family, che comporta uno sconto del 50% a tutta la famiglia se un genitore sottoscrive un abbonamento intero, tribuna o gradinata che sia. “C’è stato un generale impegno al ribasso delle cifre – ha spiegato la dirigenza – per tornare ad avvicinare la città al calcio”: dopotutto in meno di tre stagioni il costo dell’abbonamento in gradinata è sceso del 30%, un dato che andrebbe analizzato a fondo.

L’operazione fa parte del progetto di rilancio della partecipazione cittadina alle gare e alle sorti del Savona calcio: “cerchiamo di riaprire alla piazza e alla città, sapendo che qualche problema c’è stato, ma volendo ricostruire”. I primi quaranta sottoscrittori, inoltre, riceveranno in dono una sciarpa ufficiale degli Striscioni. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti in sede dalle 15.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì.

A margine Cavaliere ha confermato gli sforzi verso il passaggio al sintetico del fondo del Bacigalupo, pur ricordando che “non è scontato si possa fare, è un impegno significativo, ma lo riteniamo decisamente importante, anche per far si che lo stadio sia la vera casa del Savona”.