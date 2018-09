Calcio giovanile: Ceriale ospita il Torneo James Spensley

Ceriale. La 25ª edizione del torneo internazionale giovanile James Spensley fa tappa a Ceriale. Domani, giovedì 6 settembre, al campo F. Merlo, si sfideranno le leve 2005 di Ceriale Progetto Calcio, Savona Fbc, Albissola 2010 e Arenzano FC.

Una kermesse nata nell’anno del centenario del Grifone nel 1993 e diventata un appuntamento fisso nell’agenda estiva, con il richiamo a valori semplici e sempre attuali come fair play, amicizia, integrazione, solidarietà.

Il Torneo Spensley nel corso degli anni ha ospitato calciatori noti come Pietro Pellegri ed El Shaarawy. Ma uno, su tutti, è passato alla storia: si tratta di Luka Modric. Il croato partecipò scalzo e senza maglia poiché proveniva da un paese in guerra.

Gli incontri a Ceriale saranno così suddivisi:

giovedi 6 settembre

ore 9: Arenzano – Albissola

ore 10,15: Ceriale – Savona

ore 14: Arenzano – Savona

ore 15,15: Ceriale – Albissola

venerdì 7 settembre

ore 9: Ceriale – Arenzano

ore 10,15: Savona – Albissola

Un’occasione importante anche per la leva 2005 del Ceriale Progetto Calcio che avrà modo di far scendere in campo i suoi piccoli talenti allenati dal duo Armando Minutoli e Dario Della Balda.

“Attualmente la rosa è composta da 23 giocatori – ha dichiarato Minutoli -. L’obiettivo principale per noi rimane sempre la crescita dei ragazzi. Inoltre, con i Giovanissimi comincia a tutti gli effetti anche la parte agonistica di questo sport quindi verrà dato anche un occhio di riguardo ai risultati e alla classifica. Inizialmente i ragazzi saranno impegnati in un girone di qualificazione nella quale incontreranno Savona, Imperia, Borzoli e Camporone Sant’Olcese. Alla fase regionale passeranno solo le prime due classificate”.

La rosa della leva 2005 del Ceriale Progetto Calcio: Ballarini Andrea, Basso Luca, Buonocore Davide, Cantamessa Simone, Ceka Nejir, Damonte Nicolò, De Lorenzo Emanuele, Forte Federico, Frazzetto Alessio, Fresia Gabriele, Gaglioti Manuel, Gallea Luca, Giani Vittorio, Gianni Edoardo, Manti Stefano, Maurizio Francesco, Monterosso Simone, Orru Thomas, Riolfo Tommaso, Settimio Jacopo, Vescovi Samuele, Vignone Fabio, Zingaro Samuele.

Le iscrizioni per entrare a far parte del settore giovanile del Ceriale Progetto Calcio sono ancora aperte: dalla leva 2013 fino agli Allievi si ha ancora la possibilità di entrare a far parte di questa importante realtà calcistica ponentina.