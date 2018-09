Borgio Verezzi. Per ogni comunità gli impianti sportivi sono importanti e lo sono soprattutto quando offrono servizi a 360°. Per garantire tutto questo è importante lavorare in rete, creare dialogo tra pubblico e privato, offrire varietà di proposte sportive, avere la capacità di essere riferimento.

A Borgio Verezzi, grazie alla nuova gestione degli impianti sportivi area calcio (da maggio 2017) e grazie al rinnovato impegno dei gestori dell’area tennis, la situazione oggi è particolarmente positiva ed in continua crescita.

Il tennis ha a disposizione due campi (di cui uno con nuovissima copertura realizzata dai gestori, e uno all’aperto, coperto solo durante i mesi invernali) e garantisce fruibilità e presidio tutto l’anno, integrando l’offerta anche con un campo a cinque in sintetico, multifunzionale.

L’attività calcistica, in particolare, presenta significativi miglioramenti: l’USD Borgio Verezzi, iscritta al campionato di Seconda Categoria con la prima squadra, ospiterà anche, in collaborazione con la società Pietra Ligure, cinque squadre (Primi Calci, Piccoli Amici e Pulcini) per un totale di 120-150 ragazzi. A supporto per tifosi e famiglie dei piccoli e grandi giocatori, un bar ed un ristorante pizzeria aperti tutto l’anno, molto frequentati da residenti ed ospiti.

Da evidenziare la collaborazione con le scuole dell’istituto comprensivo, la decina di tornei organizzati con società professionistiche e non, i sei camp (esperienze di formazione calcistica e sociale) con soggiorno per ragazzi/e di 6/12 anni.

Il campo da calcio, omologato a novembre 2017, è uno dei pochi presenti nella nostra zona in erba naturale, risponde perfettamente alle sollecitazioni e garantisce qualità per le prestazioni calcistiche.

Ma il percorso di crescita continua: l’USD Borgio Verezzi di oggi si basa su un nuovo direttivo composto da un gruppo di amici che ha l’intento di portare avanti un lavoro cominciato nel lontano 1962, quando un altro gruppo affiatato di persone ha voluto fortemente per Borgio Verezzi un campo sportivo dove poter praticare sport e riunire i giovani.

“Lo sport ha un valore fondamentale nella nostra vita, sin da bambini: fa bene a livello fisico, aiuta ad apprendere valori come l’amicizia, la solidarietà, il lavoro di squadra e la capacità di risolvere piccoli o grandi problemi – spiegano i dirigenti dell’USD Borgio Verezzi -. Inoltre lo sport è un linguaggio universale che riesce ad unire le persone superando differenze di età, culturali, religiose, sociali e linguistiche. Da qui nasce l’esigenza di genitori ed educatori di investire risorse e tempo per aiutare i giovani perché un domani possano proseguire quello che noi abbiamo ereditato. Importante che tutti contribuiscano alla crescita della nostra realtà sportiva e quindi del nostro futuro”.

“In questi ultimi anni e mesi, inoltre – proseguono -, una forte spinta verso le attività outdoor ha caratterizzato i nostri comprensori, e Borgio Verezzi in questo senso rappresenta un punto di riferimento importante, per le naturali e peculiari caratteristiche del territorio: le grotte turistiche, la fitta rete dei sentieri per escursionisti e bikers, la Falesia delle 100 Corde per l’arrampicata sportiva, lo snorkeling sui Sentieri Blu, le borgate storiche di Verezzi da percorrere a piedi.. tutto concorre alla promozione di un territorio che merita turismo e visitatori tutto l’anno, non solo durante la stagione balneare. Il centro sportivo di via Valle nel tempo potrebbe diventare un valido punto di riferimento ed informazione anche in questo senso: lo sport e l’outdoor sono due facce della stessa medaglia”.

“Infine… È assolutamente vero che ‘se c’è un pallone… ci sarà qualcuno che vuole giocare a calcio’. E al pallone non importa se sei grande o piccolo, qual è la tua religione o com’è fatta la tua famiglia. Non gli interessa qual è il colore della tua pelle né da dove vieni. Non gli importa nemmeno se sei bravo o no a giocare a calcio! Questa la filosofia del team dell’US Borgio Verezzi”.

“Da fine settembre inizierà il nuovo tesseramento: tutti cittadini di Borgio Verezzi, e non solo, che amano questa comunità, sono i benevenuti” concludono i dirigenti.

Il direttivo si riunirà per presentare il nuovo anno sociale e rinnovare il tesseramento dei soci entro fine settembre.